Barça : la valeur financière de l'effectif s'effondre

Les différents départs au sein de l'effectif du Barça cet été ont fait drastiquement baisser la valeur de l'effectif.

La valeur de l'effectif du FC Barcelone a baissé, selon Transfermarkt. En 2017, 18 et 19, les joueurs catalans valaient respectivement 1,14 milliard, 1,160 et 1,050.

Maintenant, la valeur du groupe Blaugrana a plongé à 696 millions, selon leur dernier rapport. En fait, le Barça a perdu 464 millions en termes de valeur d'effectif.

Bien sûr, la réalité est que le marché est dégonflé et que les joueurs valent moins aujourd'hui que lorsqu'il était à son apogée.

De plus, les Catalans ont perdu Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann ces derniers temps, des joueurs qui ont encore des valeurs élevées malgré leur âge.

L'Uruguayen est parti alors qu'il était évalué à 18 millions d'euros, tandis que Messi était évalué à 80 millions et Griezmann à 60 millions respectivement.

Pendant ce temps, des joueurs comme Busquets, Piqué et Alba perdent de la valeur avec le temps, tandis que d'autres comme Coutinho, Umtiti et Dembele ont aussi chuté à cause de leur forme ou de leurs blessures.

Coutinho, par exemple, valait 150 millions d'euros en octobre 2018 à 30 millions d'euros maintenant.

L'Atletico Madrid a actuellement un effectif qui vaut plus que celui du Barca. Le club madrilène est passé de 1,180 milliard à 783,5 millions. L'Atletico a gardé une certaine stabilité, passant de 829,4m à 755,2m ces deux dernières années. L'arrivée de Griezmann a fait pencher la balance.

Si l'on regarde l'Europe, les perspectives sont encore plus inquiétantes. Le Barca est 10e. derrière City (1,04 milliard), PSG (998,95), United (937), Chelsea (881,5), Liverpool (879,5) et même Tottenham (698). La puissance économique de la Premier League est évidente.