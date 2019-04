Barça, la solution insolite pour contenir Messi selon José Mourinho

Consultant pour beIN Sport, José Mourinho a expliqué quelle était, selon lui, la meilleure façon de contrer le Barça et son virtuose Lionel Messi.

Cette saison, Leo Messi semble être un homme investi d'une mission. Le virtuose argentin a l'air déterminé à prouver qu’il reste, à 31 ans, le meilleur joueur du monde. Le génial gaucher multiplie les prestations de haut vol ces dernières semaines, autant en qu’en , où son équipe est qualifiée pour les demi-finales.

"Il faut créer une cage"

Consultant beIN Sport, Mourinho officie également sur RT, où il a analysé le match retour entre le Barça et son ancienne équipe de et critiqué au passage son successeur, le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer et son approche de la rencontre :

“L’approche de Manchester United a été différente au retour. Lors du match aller, ils ont très bien occupé la zone centrale. Quand Messi venait dans l’axe, il tombait sur Fred puis McTominay venait l’aider. Au match retour, peut-être parce que Manchester avait perdu 1-0 à l’aller, ils sont venus avec une perspective différente. Pogba était à gauche, McTominay à droite, Lingard en 10 derrière l’attaquant. Sur la ligne défensive, il n’y avait que Fred.”, a tancé le Special One, avant de se concentrer sur le danger numéro 1 du Barça, qui n'est autre que Leo Messi.

Et Mourinho a une tactique très intéressante pour stopper La Pulga, lui qui a souvent souffert des dégâts occasionnés par le mythique numéro dix argentin, que ce soit avec le ou l' :

“L’axe, c’est la zone où Messi vient chercher le ballon. Lorsque Messi a le ballon en un contre un, vous êtes mort. C’est pourquoi je n’ai jamais aimé le marquage individuel sur Messi. Vous devez créer une cage pour l’arrêter.”, considère le 'Mou'.