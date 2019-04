Barça : la mise au point de Philippe Coutinho sur son avenir

Recruté à l'hiver 2017, Philippe Coutinho n'a absolument pas l'intention de quitter Barcelone.

N'entrant manifestément pas dans les plans de l'entraineur Ernesto Valverde, Philippe Coutinho fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines.

Recruté en janvier 2017 contre un montant avoisinant les 135M€ afin de faire oublier Neymar, l'ancien Red n'a jamais réellement pu convaincre du côté du Nou Camp. Si durant ses 12 premiers mois en , il a été souvent titulaire, composant le trio d'attaque avec Luis Suarez et Lionel Messi, l'international auriverde a progressivement perdu sa place. En février dernier, il a manqué quatre matches de son équipe. Et, depuis le début du mois de mars, sa situation s'est encore détériorée puisque son entraineur ne fait appel à lui qu'une fois sur deux. Quand Dembelé était absent, Valverde avait même choisi de changer son système tactique préférentiel (de 4-3-3 à 4-4-2) plutôt que de faire appel à ses services.

Malgré de nombreuses rumeurs circulant dans la presse catalane sur la supposée volonté de ses dirigeants, qui envisageraient une vente, le principal intéressé a fait une mise au point. Coutinho a bien l'intention de rester et l'a fait clairement savoir.

"C'est ma deuxième saison à Barcelone, j'ai remporté des titres, mais j'ai toujours été un joueur ambitieux et exigeant. Je voulais jouer dans le football espagnol et maintenant je suis dans le meilleur club d’Espagne, que puis-je demander de plus ?", a-t-il expliqué dans des propos accordés au Mirror. Un départ de Coutinho semble donc inenvisageable, et encore moins un retour en pour le moment. "Maintenant, je me concentre uniquement sur Barcelone, mais retourner en Angleterre ne fait pas partie de mes projets pour le moment".



L'international brésilien a aussi évoqué la perspective de retrouver en quarts de finale de . Un match qui revêt une saveur particulière pour cet ancien joueur de : "Je sais que les matches contre Manchester United sont spéciaux, il sera normal que les fans de United "m'attendent" moi et Luis Suárez, ce qui est normal à Old Trafford en raison de l’équipe pour laquelle nous avons joué, si Barcelone élimine United de l’Europe, ce sera une double satisfaction personnelle pour moi".

L'article continue ci-dessous

"Manchester United a un excellent gardien et d'excellents joueurs en attaque. Pogba et Lukaku sont capables de faire mal à une défense et Pogba, en particulier, est un excellent joueur, ce serait un rêve de jouer à nouveau à Anfield, une explosion de sentiments différents, j'en suis sûr, mais je dois être honnête et dire que je préfère rencontrer Liverpool en finale", a-t-il conclu. Le rendez-vous est pris.