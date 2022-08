Barça : Koundé toujours pas inscrit et absent face à la Sociedad

Le défenseur tricolore va devoir patienter encore un peu pour effectuer ses grands débuts sous le maillot des Blaugrana.

Jules Koundé n'a pas été retenu dans le groupe du FC Barcelone pour affronter la Real Sociedad après que Xavi ait admis que la recrue estivale n'est toujours pas enregistrée.

Ce n'est pas un secret que le Barça a des problèmes financiers, et au cours de l'été le club a déclenché plusieurs "leviers économiques" pour tenter d'effacer sa dette de 1,35 milliard d'euros.

Xavi : "Nous sommes en attente"

Le club a réussi à enregistrer les nouvelles recrues Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen et Frank Kessie avant son premier match de Liga le week-end dernier, mais il doit encore réunir des fonds pour enregistrer Koundé.

Koundé n'a pas fait partie du groupe final de Xavi pour le déplacement à la Real Sociedad dimanche. Le manager espagnol a concédé qu'il n'était pas sûr de ce qui se passait avec l'enregistrement du défenseur lors de sa conférence de presse d'avant-match, disant : "Pour l'instant, nous ne savons rien. Nous sommes en attente".

Xavi soutient toutefois sa nouvelle recrue pour qu'elle montre ses qualités lorsqu'elle pourra enfin jouer pour son nouveau club.

"Nous sommes en attente. Koundé est un grand leader et un grand joueur. J'espère qu'il le montrera bientôt", a-t-il déclaré.

"Il s'est très bien entraîné, je le vois de bonne humeur, mais nous devons vendre des joueurs pour pouvoir l'enregistrer".

Quelles autres mesures le Barca prend-il pour équilibrer ses comptes ?

La meilleure chance du Barca pour équilibrer ses comptes est de vendre plus de joueurs avant la fin de la fenêtre de transfert. Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'est arrivé au club qu'en janvier, et Memphis Depay sont tous deux fortement pressentis pour un départ, avec Chelsea et la Juventus comme destinations respectives probables.

Les deux hommes ont pourtant fait partie du groupe final pour le match contre la Sociedad, Xavi ajoutant à propos du duo : "Le marché des transferts se termine le 31 août et nous ne savons pas ce qui va se passer.

"Auba et Memphis sont toujours là, donc demain nous les utiliserons. Mais la priorité est d'enregistrer Koundé."

Barcelone pourrait également vendre le milieu de terrain Frenkie de Jong, la principale cible de Manchester United au milieu de terrain, avant la fermeture de la fenêtre de transfert, Chelsea serait également intéressé par ses services.