Barça : Koundé, Depay, Aubameyang... Les confidences de Xavi sur le mercato

La priorité des Blaugrana est d'inscrire Jules Koundé en Liga, mais pour cela il faudra des départs. Depay et Aubameyang pourraient quitter le club.

Jules Koundé n'est pas certain de pouvoir jouer avec le Barça ce dimanche, pour la deuxième journée de Liga sur la pelouse de la Real Sociedad.

"Koundé est un leader naturel"

Le défenseur français n'est en effet pas encore inscrit sur les liste des Blaugrana pour la Liga, à l'inverse des autres recrues.

"On attend. Il reste encore du temps jusqu'à demain soir. Pour l'instant, l'inscription de Koundé est en attente", a reconnu Xavi ce samedi en conférence de presse.

Ce qui n'empêche pas le technicien catalan d'être sous le charme de sa nouvelle recrue. "Je lui ai dit ce que je voulais de lui. Il a engrangé de l'expérience avec Séville, c'est un grand joueur de football, mais au Barça, il faut le prouver à chaque match.

"Chaque match est un examen. S'il résiste à la pression et qu'il garde cette mentalité, il sera un grand footballeur, dans le présent et dans le futur.

"Je le trouve bien. C'est un leader naturel, il communique beaucoup, il excelle dans les sorties de balle. On tient une grande recrue. Mais là, on a besoin que des joueurs partent pour pouvoir inscrire Koundé."

"Je compte sur Depay et Aubameyang, ils pourraient être décisifs"

Parmi les partants potentiels, Memphis Depay pourrait rapidement rejoindre la Juventus, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a toujours la cote en Premier League.

"On verra ce qu'il se passera. Je compte sur eux demain, ils pourraient être décisifs. Pour l'instant, personne n'est encore parti, et on pourra les faire jouer demain. Mais la priorité, c'est d'inscrire Koundé", a insisté Xavi à leur propos.

Une situation qui ne réjouit guère l'ancien cerveau du milieu blaugrana : "Les joueurs devraient être concentrés sur le jeu. Le mercato devrait se terminer quand les championnats reprennent.

"Sinon, tu n'es jamais tranquille pour travailler. Tu prépares la semaine en comptant sur un joueur, et du jour au lendemain il peut s'en aller. Ce n'est pas le scénario idéal."