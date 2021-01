Barça, Koeman : "Nous ne sommes pas favoris"

Ronald Koeman a averti les siens avant le choc face à la Sociedad. Gare à l'excès de confiance.

Barcelone doit affronter la en demi-finale de la Supercoupe d' mercredi, mais lors de sa conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur Ronald Koeman a déclaré qu'il ne considérait pas son équipe comme favorite pour la compétition, bien que le Barça joue mieux depuis quelques matches.

"Je ne pense pas", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé si le était favori. "Cela ne dépend pas de la forme récente d'une équipe."

La Real [Sociedad] a connu un excellent départ en LaLiga Santander. J'ai vu plusieurs de leurs matchs et ils me semblent être l'une des meilleures équipes de la ligue. "Pour moi, il n'y a pas de favori pour gagner la Supercoupe", a-t-il déclaré.

"Les quatre équipes participantes ont la mentalité de faire de leur mieux pour remporter le titre. Nous avons tous les quatre une chance. Nous voulons continuer avec l'image que nous avons affichée ces derniers temps."

"L'équipe s'agrandit. C'est l'occasion de montrer que nous sommes dans le bon sens." Interrogé sur Leo Messi, Koeman a assuré que l'Argentin allait bien malgré un coup reçu lors du dernier match contre Grenade.

"L'autre jour, il y avait plusieurs joueurs qui ont ressenti un certain inconfort, dont Leo. C'est pourquoi nous l'avons remplacé, comme Frenkie [de Jong] et [Sergino] Dest, mais il semble que tout le monde est disponible pour demain. Cela inclut [Ronald] Araujo. Même s'il ne s'est pas entraîné cet après-midi."

Barcelone a été impressionnant ces derniers temps et Koeman a fait l'éloge de ses joueurs. "Je pense que l'équipe est confiante et concentrée ", a-t-il déclaré." Nous nous sommes améliorés dans ce sens. "Sans le ballon, l'équipe est ensemble et ne laisse aucun espace. Ensuite, il y a la qualité de nos joueurs du milieu de terrain. Mais Leo a aussi joué comme un faux 9 dans plusieurs matchs. Tout le monde, en général, est plus confiant."

Interrogé sur un potentiel Clasico en finale, avec le Koeman ne voulait pas prendre trop d'avance." Je ne suis pas en faveur de parler à propos de la finale avant la demi-finale ", at-il dit." Il faut gagner et voir ensuite qui gagne dans l'autre match. "J'espère que nous gagnerons, mais il faut faire un bon match pour passer".