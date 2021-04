Barça - Koeman esquive le sujet Haaland

L'entraîneur du Barça n'a pas souhaité s'attarder sur les rumeurs concernant Erling Haaland en conférence de presse.

Mino Raiola, agent d'Erling Haaland, et le père du buteur norvégien ont été aperçus dans la semaine du côté de Barcelone puis de Madrid. Présent en conférence de presse ce dimanche à la veille de défier Valladolid, Ronald Koeman a sans surprise été interrogé sur les rumeurs qui envoient le joueur du Borussia Dortmund en Catalogne pour la saison prochaine.

Le technicien néerlandais a préféré botter en touche, tout en reconnaissant qu'une réunion avait eu lieu concernant le prochain mercato des Blaugrana cet été, quelques semaines après le changement de direction.

"Nous avons profité de la trêve pour avoir des réunions avec le président et son équipe, pour discuter calmement de cette saison et de celle qui arrive. Cela se passe dans tous les clubs. Nous discutons d'améliorer l'équipe. Mais je ne vais pas parler de joueurs qui ne sont pas les nôtres", a esquivé Koeman.

D'autant que le club est dans une situation économique des plus compliquées et ne sait pas quelles seront ses possibilités sur le marché des transferts. "Je ne sais pas si c'est possible (de recruter un gros joueur)", dit encore Koeman.

"La décision finale reviendra au président, pas à moi. Je ne suis pas impliqué dans la situation économique du club. Je dois me concentrer sur l'équipe."

"Messi ? C'est évidemment une question importante"

Parmi les sujets évoqués par le technicien du Barça, Lionel Messi bien sûr. L'avenir du génial argentin, en fin de contrat au terme de la saison, n'est toujours pas réglé et continue d'inquiéter en Catalogne.

L'article continue ci-dessous

"C'est évidemment une question importante, a reconnu Koeman. Nous essayons de faire le maximum pour qu'il reste au club pour plusieurs années encore. Mais pour l'instant, nous avons un match à jouer lundi et nous devons nous concentrer là-dessus.

"Le reste appartient au président et à ses équipes. C'est normal d'en parler mais en tant qu'entraîneur, je me concentre d'abord sur les matchs."

Les Blaugrana n'ont plus que la Liga pour espérer éviter de terminer sur une saison blanche, eux qui sont éliminés de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions. Ils comptent quatre points de retard sur le leader, l'Atlético de Madrid, à dix journées du terme, et ne doivent donc plus laisser de points en route.