Barça, Jordi Farre assure que "Messi restera si je gagne les élections"

Le futur de Lionel Messi est l’un des sujets brûlants à Barcelone mais aussi l’un des outils de campagne de certains candidats à la présidence du club

Messi, objet de tous les désirs. Depuis son volonté de quitter le durant l’été dernier, l’Argentin est devenu une cible de la plupart des cadors européens, à commencer par le PSG et . Obligé de revoir ses plans afin de ne pas partir dans une bataille juridique comme il l’avait annoncé exclusivement à Goal, Messi n’a peut-être pas dit adieux à ses envies d’ailleurs. Il faut dire que le début de saison de la formation catalane n’est pas source à rassurer son capitaine, qui avait clairement expliqué en avoir marre des différents échecs des saisons passées.

Pouvant activer son clause de départ l’été prochain, Lionel Messi peut très bien quitter son club de toujours libre comme l’air. Un crève-cœur pour les fans barcelonais et un véritable enjeu présidentiel pour les candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu. Jordi Farre, un des cinq candidats, a été clair sur ses intentions concernant la Pulga : voir Messi quitter le Barça est tout simplement inimaginable.

"Messi veut rester au Barça. C'est ce que je sais. Sa famille veut rester à Barcelone et nous allons travailler pour cela", a-t-il déclaré à Onda Cero.

"J'irais jusqu'à dire que si nous gagnons les élections, Messi renouvellera son accord. Son renouvellement serait engagé automatiquement le 25 janvier si je remportais les élections la veille."

Neymar : "Je suis heureux au PSG"

Messi n’a jamais caché que sa famille se plaisait en Catalogne et avait été fortement impacté par son désir de quitter le Barça. Seulement, l’appel familial sera-t-il assez fort pour le pousser à faire toute sa carrière chez les Blaugrana ? A l’écouter non et il faudra donc à la nouvelle direction recruter du lourd pour lui donner envie de rester. A la différence d’autres candidats, Farre est d’ailleurs pour faire revenir Neymar au Camp Nou. Qu’importe le coût malgré les finances bancales barcelonaises.

"La signature de Neymar sera bon marché car l’investissement sera supérieur à la dépense", a-t-il ajouté.

Il y a une semaine, le meneur du PSG a avoué vouloir rejouer avec Messi dès la saison prochaine. Un retour au Barça est-il possible ? La récente déclaration du Brésilien après la victoire contre l’ montre que les campagnes présidentielle sont bien le théâtre d’annonces qui risquent de ne jamais se produire.

"Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers, a déclaré Neymar sur RMC. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir."