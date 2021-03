Barça - Jordi Alba sur Lionel Messi : "J'espère qu'il restera avec nous"

Partenaire de Messi au Barça, le latéral gauche espagnol espère que l'Argentin va faire le choix de rester, lui qui sera en fin de contrat cet été.

Auteur de son 767ème match avec le Barça face à Huesca (4-1), qui lui a permis d'égaler la légende Xavi, Lionel Messi a une nouvelle fois répondu au rendez-vous avec un doublé et une passe décisive. Un nouveau chef d'oeuvre de l'Argentin, en fin de contrat avec le Barça en fin de saison, et dont l'avenir pose toujours question.



C1 - PSG vs Bayern Munich, déjà l'heure de la revanche

Depuis l'été dernier, et son départ avorté, la prolongation du numéro dix argentin est la priorité du nouveau président du club, Joan Laporta. Alors que le sextuple Ballon d'Or ne souhaite pas prendre de décision concernant son avenir personnel jusqu'à la fin de saison, c'est la Catalogne toute entière qui retient son souffle.

"Quoi qu'il arrive, nous devons l'accepter"

À l'image de l'international espagnol Jordi Alba, son coéquipier au Barça, qui espère le voir rester. "J'espère qu'il restera avec nous, il est clair que c'est un joueur unique, c'est le meilleur du monde et j'espère qu'il restera, mais c'est une décision qu'il doit prendre et c'est respectable", a-t-il confié au journal Sport.





L'article continue ci-dessous

"Quoi qu'il arrive, nous devons l'accepter. Mais il est clair que c'est avant tout une personne et un footballeur qui aime le Barça, qui est heureux ici et qui l'a toujours montré, avec le niveau qu'il a donné pendant toutes ces années", a ensuite ajouté le latéral gauche, qui s'entend à merveille avec l'Argentin sur le terrain.

Le tirage au sort complet des quarts de finale de la C1

Un avis vivement partagé par Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça. "Leo a affiché un gros niveau pendant de nombreuses années, c'est ce qui lui a permis d'égaler Xavi (pour le nombre de matches disputés avec le Barça, 767). En principe, dimanche, il aura un match de plus que Xavi. C'est l'homme le plus important du Barça, heureusement qu'il est encore avec nous", a pour sa part déclaré le Néerlandais en conférence de presse, après le doublé de son numéro 10 face à Huesca.