Barça, Griezmann : "Nous pouvons faire mieux"

Le Barça a signé un succès étroit à la maison ce mardi en Liga contre Villarreal. Antoine Griezmann voit le club catalan faire mieux.

Grâce notamment à un but d'Antoine Griezmann, le FC Barcelone s'est offert le scalp de (2-1) ce mardi en . L'international français est revenu sur sa prestation et sur celle de sa formation après la rencontre.

« Nous avons eu de bonnes occasions, que nous avons manquées, comme la mienne, en seconde période. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je n'ai pas bien vu le ballon. Mais nous allons aller crescendo, nous pouvons faire bien mieux. », a estimé l'international français au terme du match.

Griezmann a profité de sa prise de parole pour faire son autocritique et analyser le jeu de son équipe : « Beaucoup d'entre nous venons d'arriver. Nous essayons de nous adapter au mieux au groupe, sur le terrain. Nous sommes encore loin de notre meilleure version mais, avec le temps, l'enchaînement des matches, cela ira mieux. C'est un autre football, une autre position pour moi.", a-t-il considéré dans des propos relayés par l'Equipe.

"Je savais que j'aurais un peu de mal et que j'allais m'améliorer à chaque match. Mais bon ! Je ne vais pas si mal, j'ai mis 3 buts. Je peux faire mieux et encore heureux, parce que je viens seulement d'arriver. Mais je suis sur la bonne voie, je dois travailler pour l'équipe et si je peux marquer et donner des passes décisives, c'est encore mieux. », a ajouté Griezmann.