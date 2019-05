Barça - "Griezmann ne va pas remplacer Coutinho", clame l'agent du Brésilien

Le FC Barcelone devrait signer l'attaquant français de l'Atletico Madrid, mais l'agent du Brésilien ne pense pas que Coutinho sera poussé dehors.

Et si Philippe Coutinho était le grand perdant de l'arrivée d'Antoine Griezmann ? En échec au , l'international brésilien est annoncé sur le départ par la presse espagnole avec insistance depuis quelques semaines, et le possible recrutement de l'international français ne va pas arranger ses affaires. L'ancien de a déçu cette saison et s'est mis une partie du public à dos en raison de ses performances en dents de scie.

L'agent de l'international brésilien a réfuté l'idée que l'arrivée de l'international français allait entrainer le départ de son joueur : "Il est faux de dire que Antoine Griezmann va remplacer Philippe Coutinho à Barcelone. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Je l'ignore et c'est pourquoi je ne veux plus parler, mais c'est faux", a martelé Andrea Bertolucci dans les colonnes de As au lendemain de l'annonce de l'attaquant des Colchoneros.

Le Barça favori pour recruter le Français

Pour rappel, Antoine Griezmann a annoncé son départ dans une vidéo publié par l'Atletico Madrid sur les réseaux sociaux ce mardi soir : "Ces cinq années ont été incroyables. Je vous remercie beaucoup pour tout, je vous emmène dans mon cœur. Après avoir parlé avec Cholo (Simeone), Miguel Angel (Gil Marin) et la direction, je voulais parler aux fans qui m'ont donné beaucoup d'amour. J'ai décidé de partir, de voir d'autres choses, d'avoir d'autres défis et avec une grande difficulté j'ai pris une décision par rapport à mon ressenti et à ce dont j'ai besoin".

"Cela fait cinq grandes années que je suis dans un club où j'ai remporté mes premiers trophées importants, ça a été une étape très importante. J'ai ce club dans mon cœur et c’est pourquoi j’ai voulu que vous sachiez après l’entraîneur et le club : je vous ai beaucoup aimé, j’ai tout donné sur le terrain, j’ai essayé d’être une bonne personnej’ai essayé de donner de la joie aux gens qui sont venus au Metropolitano", a conclu le Français.

Si pour le moment rien n'est signé avec le FC Barcelone, tout indique que ce sera la destination d'Antoine Griezmann. D'autant plus que les Catalans avaient déjà tenté de faire venir l'international français l'été dernier, qui avait finalement décidé de rester à l'Atletico Madrid. Même si selon la presse espagnole, le et le PSG pourraient entrer en scène pour Antoine Griezmann, le FC Barcelone reste le favori pour l'accueillir dans ses rangs.