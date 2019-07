Barça, Griezmann : "L'Atlético ? On s'était mis d'accord"

Le Français affirme avoir informé son ancien club de ses velléités de départ depuis très longtemps.

Antoine Griezmann a finalement rejoint le Barça qui a payé sa clause libératoire de 120 millions d'euros auprès de l' . Le club madrilène a néanmoins saisi la FIFA, exigeant 80 millions d'euros de plus.

Griezmann veut se faire pardonner auprès de Messi

L'article continue ci-dessous

On se souvient qu'afin de forcer son départ, l'ancien de la avait éviter de se rendre à la reprise de l'entraînement madrilène dimanche dernier. Convié à s'expliquer sur cet imbroglio, Griezmann n'a pas éludé lors de sa conférence de presse de présentation au Barça ce dimanche :

« Dommage par rapport à l'Atlético. Je suis allé les voir exprès pour ne pas les prendre en porte-à-faux, qu'ils puissent préparer l'avenir. On s'était mis d'accord mais finalement, ça a changé, mais voilà c'est comme ça, faut accepter », a indiqué le champion du monde 2018 en Français, répondant à une question sur son ancien club.

"J'ai du respect et de l'admiration pour ce club et je crois que j'ai tout donné sur le terrain du début à la fin de la saison, et je n'ai aucune honte », a ajouté l'international tricolore.