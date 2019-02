Barça - Gerard Piqué reconnaît les difficultés actuelles

Vainqueur sur la plus petite des marges face à Valladolid (1-0), le Barça de Gerard Piqué a de nouveau affiché certaines lacunes, samedi soir.

Leader incontesté de Liga depuis plusieurs mois désormais, le FC Barcelone a vu son avance sur ses poursuivants fondre ces dernières semaines. Traversant ce qui s'apparente à une baisse de régime, le Champion d'Espagne en titre n'impressionne plus, et ce malgré la présence de ses leaders offensifs que sont Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Ousmane Dembélé. Samedi soir, les hommes d'Ernesto Valverde n'ont fait que confirmer leurs difficultés actuelles, venant laborieusement à bout de Valladolid (1-0) devant leurs supporters... Insuffisant, qui plus est à l'approche d'un rendez-vous capital en Ligue des Champions.

Un résultat obtenu grâce à un pénalty transformé par Lionel Messi, inscrivant au passage son trentième but de la saison en championnat, qui n'efface donc pas le relatif manque de confiance au sein du vestiaire catalan, bien conscient de son passage à vide, à l'image de Gerard Piqué, qui ne s'en est pas caché au sortir de la rencontre.

"Mardi, nous aurons une autre bataille à livrer en Ligue des Champions"

"Nous n'avons pas bien joué, c'est vrai. La seule bonne nouvelle, c'était la victoire, prendre à nouveau les trois points était important après deux matches nuls en Liga. Mais nous devons nous améliorer, c'est clair, les sensations n'ont pas été bonnes du tout. Nous devons être meilleurs mardi, sinon nous passerons un mauvais moment. (Sur Valladolid) L'adversaire joue aussi, les équipes essaient de nous compliquer la tâche, mais c'est plus de notre fait : nous devons retrouver de la fluidité dans le jeu, c'est ce qui nous a permis de gagner tout ce que nous avons gagné", a en effet déclaré le Catalan, au micro de la chaîne espagnole Movistar.

​

"Si nous ne donnons pas de vitesse au ballon, si nous n'avons pas assez de possession, si nous ne contrôlons pas le jeu pour nous créer des occasions, nous devenons une équipe plus faible. Évidemment, on joue beaucoup de matches. Et quand on enchaîne trois ou quatre matches sans repos, les jambes sont lourdes. Mais nous venons d'avoir une semaine de repos et nous n'avons pas retrouvé les sensations voulues. Mardi, nous aurons une autre bataille à livrer en Ligue des champions (à Lyon) pour essayer d'obtenir un bon résultat en vue du match retour", a ensuite prévenu l'expérimenté défenseur central. Face aux lyonnais, le FC Barcelone aura donc à coeur de remettre les pendules à l'heure, pas forcément une situation idéale pour les protégés de Bruno Génésio.