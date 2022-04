Barça-Francfort : Laporta explique le grand n’importe quoi du Camp Nou

Après le grand n’importe quoi, les explications. Jeudi dernier, le FC Barcelone a dit au revoir à la Ligue Europa face à l’Eintracht Francfort (1-1, 2-3). Le club catalan semblait pourtant favori après avoir obtenu le match nul à l’extérieur, mais le Camp Nou a été envahi par plus de 30.000 supporters allemands au retour, entraînant la chute des hommes de Xavi…

El presidente del Barça explica que más de 14.000 socios hicieron mal uso de entradas y abonos en el partido contra el Eintracht



Asegura que tomarán medidas y que en los grandes partidos las entradas serán nominales



@ferrancoreas

Comment expliquer une aussi forte présence allemande dans l’enceinte barcelonaise, alors que l’Eintracht n’avait officiellement droit qu’à 5000 places pour cette rencontre ? La réponse était attendue, et Joan Laporta a fait la lumière sur ce grand n’importe quoi. "Le club n’est pas coupable, a d’abord expliqué le président. Mais il est responsable."

Francfort avait officiellement droit à 5000 places

Le vice-président chargé du marketing, Juli Guiu, a ensuite pris la parole : "Les recettes se sont élevées à 3,6 millions d’euros. Sur les 79.468 personnes qui ont assisté au match, 37.746 l’ont fait via un abonnement et 34.435 billets ont été vendus, sans oublier les 5000 places attribuées à Francfort", a-t-il d’abord récapitulé.

Les supporters allemands se sont-ils rués sur les 34.435 places en vente ? Non, car comme l’a expliqué Laporta, le système de prévention de la billetterie blaugrana a fonctionné et plus de 27.000 tentatives d’achat de billets depuis l’Allemagne ont été rejetées. Mais les fans de l’Eintracht ont fait preuve de malice pour obtenir le droit d’encourager leur équipe depuis le stade.

Contrat résilié avec un site de revente de billets

Et ils se sont tournés… vers des sites de revente de billets. "1500 billets ont été vendus au guichet avec des passeports, et 23.427 ont été vendus en ligne, les opérateurs avaient également des places, a expliqué Juli Guiu. Nous avons détecté que l’un d’eux était coupable de malversations et nous avons résilié le contrat, c’était avec P1 Corporate Hospitality."

À l’heure actuelle, il est pourtant encore possible d’acheter des billets pour le Camp Nou chez ce revendeur officiel. Mais le Barça va agir, car c’est en partie via ces sites que les supporters de l’Eintracht ont pu venir aussi nombreux. "Ils l’ont fait avec des entités non-officielles, extérieures au club, des groupes organisés et spécialisés", a expliqué le président barcelonais.

Laporta : "Ça ne doit plus jamais se reproduire"

Mais ce n’est pas tout. De nombreux Socios, visiblement davantage concernés par leur compte en banque que par la réussite sportive de leur équipe, ont revendu des places pour ce match. Le Barça en compte 7400, mais les estimations font état d’un total deux fois supérieur, aux alentours de 14.000. À priori, ils ne pourront plus le faire à l’avenir, car Laporta a une solution.

"Ça ne doit plus jamais se reproduire, a martelé Laporta. Dans les matchs à haut risque ou spéciaux, les billets seront désormais nominatifs." Ce qui empêchera donc les Socios de revendre une place ou plusieurs à des supporters adverses.