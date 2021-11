Barça – Espanyol (1-0), première réussie pour Xavi

Le FC Barcelone a bien entamé sa nouvelle ère. Celle de son nouveau coach Xavi. Pour la première de ce dernier sur le banc, les Blaugrana ont pris le meilleur sur leur voisin de l’Espanyol. Un succès acquis sur le plus petit des écarts (1-0)) et grâce à un pénalty transformé par Memphis Depay.

Un Barça conquérant et solide

On jouait le début de la seconde période (48e) lorsque les Catalans ont eu hérité de ce coup de pied arrêté et le Néerlandais n’a pas tremblé au moment de conclure. Il confirmait ainsi son statut d’atout offensif numéro un du Barça cette saison. Et cela ne risque pas de changer, surtout après l’annonce de la retraite de Sergio Aguero.

Il a donc fallu ce pénalty pour permettre aux Barcelonais d’assurer la victoire. Cela étant, ils auraient très bien pu faire la différence. Car les occasions n’ont pas manqué. Busquets (31e), De Jong (65e) et le jeune Ezzalzouli (73e) ont tous eu la possibilité de scorer, mais ils ont failli dans le geste final.

Les Blaugrana ont donc su se montrer menaçants et c’était le fruit d’une productivité assez plaisante. S’il serait exagéré de dire que l’équipe a retrouvé l’ADN qui fait sa force, il est évident que le nouveau coach a déjà imposé sa patte. On a pu apercevoir des séquences de jeu intéressantes, avec beaucoup de rigueur dans le placement et dans le pressing.

Le Barça a tremblé vers la fin

Le Barça a fait preuve de solidité, mais tous ses efforts auraient pu s’envoler à la 84e minute lorsque le Belge Landry Dimata s’est retrouvé seul au second poteau pour reprendre le ballon de la tête. Bien qu’étant dans une position idéale, ce dernier a manqué le cadre. Et il en est de même pour Raul De Tomas, qui a trouvé le poteau sur un coup de casque bien smashé (87e). Les fidèles du Camp Nou ont eu alors une sacré frayeur.

Au bout du compte, le Barça l’a donc emporté. Non sans souffrir mais aussi avec beaucoup de personnalité. Les prémices d’un redressement progressif sont là et il reste à confirmer désormais sur la durée. La prochaine étape arrive très vite. Ça sera mardi lors d’un rendez-vous capital en Ligue des Champions face à Benfica Lisbonne.