Barça - Enfin une bonne nouvelle pour les finances du club

En grande difficulté financière depuis plusieurs mois, le Barça va pouvoir bénéficier d'une aide qui pourrait être cruciale pour la fin du mercato.

Barcelone a reçu nouvelle économique positive après que l'agence de notation Fitch a ouvert la porte au club pour refinancer ses dettes afin d'alléger son bilan en difficulté. La situation financière des Catalans a gravement affecté leur capacité à opérer sur le marché des transferts actuel, eux qui peinent à assainir leurs finances.

Mbappé révèle son "plus grand rêve"​

Mais la décision de l'agence leur permettra d'obtenir un financement supplémentaire car ils espèrent conclure plusieurs accords en attente ainsi que le renouvellement tant attendu de Lionel Messi. Fitch a informé le club que leur notation BBB a maintenant été approuvée, un geste de confiance qui va aider le club catalan.

"Une notation qui donnera confiance aux marchés financiers"

"C'est une très bonne nouvelle, très positive, on aurait pu s'attendre à une pire note. Généralement, c'est une notation qui donnera confiance aux marchés financiers", a affirmé l'analyste financier Marc Ciria. Les agences de notation de crédit sont chargées d'évaluer la stabilité et la viabilité des nations et des entreprises en matière de dette.





Il existe trois principaux opérateurs dans ce domaine : Moody's, Standard and Poor's et Fitch. Le club espère refinancer jusqu'à 1,2 milliard d'euros d'obligations, dont 750 millions d'euros de dette à court terme, et peut se donner plus de temps pour rembourser les créanciers. La décision de Fitch, cependant, est également un avertissement pour le président Joan Laporta d'améliorer considérablement l'administration du club. "Si nous continuons sur la même route, nous perdrons ce BBB", insiste Marc Ciria.

L'article continue ci-dessous

Le Barça toujours à l'écoute pour ses trois gros salaires

Incapables de dépenser des sommes importantes dans cette fenêtre de transfert en raison de leurs difficultés financières, les principaux objectifs du Barça sont désormais doubles. Les Catalans doivent réduire les coûts et lever de nouveaux fonds afin de respecter la réglementation économique de la Liga, ce qui leur permettra d'enregistrer quatre nouvelles recrues : Memphis Depay, Eric Garcia, Sergio Aguero et Emerson. De plus, à moins que la masse salariale ne soit considérablement réduite, ils ne sont pas non plus en mesure de confirmer le nouveau contrat de Messi, bien qu'ils soient déjà parvenus à un accord qui verra la star réduire de moitié son salaire.

Konrad de la Fuente, Jean-Clair Todibo, Francisco Trincao, Carles Alena et Junior Firpo ont tous quitté le Camp Nou jusqu'à présent cet été, tandis que le Barça écoutera également les offres pour Philippe Coutinho, Ousmane Dembele et Antoine Griezmann. Trois ventes nécessaires pour équilibrer les comptes.