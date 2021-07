Barça - Depay veut jouer avec Messi et a faim de trophées

Dans une interview accordée à Sport, Memphis Depay s'est confié sur ses premières impressions au FC Barcelone, où il a hâte de garnir son palmarès.

Après plusieurs années de bons et loyaux services à l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay s'est trouvé un club à la hauteur de ses ambitions cet été. Le Néerlandais, ancien de Manchester United, s'est engagé en faveur du FC Barcelone. En Catalogne, il entend prouver sa capacité à se hisser au niveau des meilleurs en Europe.



JO - La France Olympique qualifiée pour les quarts si…

Arrivé au Barça il y a seulement quelques jours, lui qui profitait de ses vacances après un Euro 2020 décevant collectivement, l'international hollandais s'est fait remarquer en honorant son premier match sous ses nouvelles couleurs par un but sur pénalty face à Girona, en match amical. Dans une interview accordée à Sport, Memphis Depay s'est confié sur ses premières impressions au FC Barcelone, révélant aussi ses ambitions élevées et son désir, assumé, de garnir enfin son palmarès.

"J'ai des qualités et des points forts différents de ceux d'Agüero"

"Gagner des trophées. C'est pour ça que je suis venu dans ce club, sans aucun doute. J'essayerai, tout en restant à ma place, de tout donner pour aider à atteindre les objectifs. C'est mon but. On verra quel rôle j'aurai, mais dans tous les cas le plus important est d'apporter à l'équipe et de profiter", a notamment confié le Batave.





L'article continue ci-dessous

En Catalogne, la concurrence promet d'être rude en attaque, avec les présences combinées de joueurs stars tels Lionel Messi, Antoine Griezmann ou encore Sergio Aguero. Mais l'ancien joueur de l'OL ne s'inquiète pas, considérant avec des qualités différentes des buteurs précédemment cités. "Nous sommes beaucoup d'attaquants, mais nous sommes tous différents selon moi. J'ai des qualités et des points forts différents de ceux d'Agüero par exemple, et d'autres joueurs".

"Je crois que nous sommes compatibles, on verra comment ça se passera. Jouer avec Messi, ça serait incroyable. J'espère que ça sera possible. Il a une série de qualités dont a besoin l'équipe, et il faut construire autour. Il y a beaucoup de talent dans l'équipe. Ce serait fantastique de jouer et de gagner des titres à ses côtés, vraiment".

Désormais âgé de 27 ans, Memphis Depay semble arrivé à l'âge de la maturité. Sortant d'une saison très convaincante à Lyon, il bénéficie de la confiance nécessaire pour se faire une place dans l'effectif du FC Barcelone. D'autant qu'il retrouve dans ce club plusieurs de ses compatriotes, à commencer par le coach Ronald Koeman.