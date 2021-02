Barça : De Jong a plus faim que jamais

Frenkie de Jong, très bon au Barça depuis quelques semaines, dévoile ses ambitions pour la suite de la campagne.

Frenkie de Jong profite de sa meilleure forme depuis son arrivée à Barcelone, mais le milieu de terrain néerlandais s'efforce toujours de s'améliorer et pense qu'il a beaucoup plus à offrir.

Poussé par un Ronald Koeman exigeant, De Jong s'épanouit sous la direction de son compatriote, ajoutant davantage au côté offensif de son jeu. "Je marque des buts et quand cela arrive, il semble que tout va bien, mais je dois maintenir cela au fil du temps et continuer", a déclaré De Jong à Esport3.

"Je ne sais pas si c'est la meilleure façon... Je sais que je dois en montrer plus, j'ai de la place pour m'améliorer. "Mes chiffres sont meilleurs maintenant; je ne sais pas si c'est mieux que lorsque j'étais à l'Ajax. Le coach me donne confiance et je me sens à l'aise."

Le milieu de terrain a également parlé de son espoir de pouvoir continuer à jouer avec Lionel Messi, un joueur qu'il a admiré en grandissant. "J'aimerais que Messi reste l'année prochaine, mais ce n'est pas une chose sur laquelle je peux dire quoi que ce soit. C'est lui qui doit décider", a déclaré De Jong.

"J'avais 12 [ans] et il était le meilleur joueur du monde, et il l'est toujours. Jouer à ses côtés est très spécial, il en va de même pour [Gerard] Pique et [Sergio] Busquets. Ce n'était pas la principale raison de signer ici, mais c'était certainement un facteur."

De Jong a une admiration claire pour la vieille garde Blaugrana, mais il est également passionné parles jeunes joueurs de l'équipe. "[Pedri] n'a que 18 ans, mais il a beaucoup de qualité et il travaille dur. Il a un grand avenir", a ajouté De Jong.

Le joueur de 23 ans a également anticipé le prochain match de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain et, allant plus loin, il espère que les fans pourront revenir dans les stades dans un proche avenir.

"Le PSG, ce sera dur parce qu'il a beaucoup de qualité, mais nous aussi", a noté De Jong. "Je m'en fiche si les gens m'insultent, j'aimerais que les fans reviennent dans les stades."