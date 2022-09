Le remplaçant de Busquets au Barça va vous surprendre !

Le FC Barcelone vient de reprendre son souffle après une période de transferts mouvementée au cours de laquelle il a renouvelé sa ligne d'attaque et sa défense centrale. Cependant, il se prépare déjà à une absence importante.

Selon plusieurs rapports, Sergio Busquets, le capitaine du FC Barcelone, a décidé que cette saison serait sa dernière au Camp Nou. Il cherchera à mettre un terme à son règne de 15 ans sur l'entrejeu barcelonais, en partant à la fin de son contrat en 2023.

Cela signifie que les Blaugrana sont à la recherche d'un remplaçant. Bien qu'ils aient Nico Gonzalez prêté à Valence et Frenkie de Jong en réserve, aucun d'eux n'a convaincu comme alternative à Busquets jusqu'à présent.

Bien que beaucoup de choses puissent changer en neuf mois, il semble y avoir un consensus sur Martin Zubimendi de la Real Sociedad comme remplaçant. C'est ce que rapportent Sport et Mundo Deportivo.

Le joueur de 23 ans a été identifié comme une option solide à la place de Busquets. Sa trajectoire ascendante, ses qualités de leader et la sélection nationale voient en lui le successeur de Busquets.

En tant que footballeur, Zubimendi est posé sur le ballon, fort dans les duels et apporte un équilibre à La Real. Ses performances ont été remarquables cette saison et on le compare de plus en plus à Xabi Alonso.

Son contrat expire en 2025 et il a une clause libératoire de 60 millions d'euros, mais le FC Barcelone est prêt à faire un investissement important.