Barça, Busquets : "On a beaucoup de respect pour l'OL"

Sergio Busquets, le milieu de terrain du Barça, a assuré qu'il n'y avait aucun risque pour que lui et ses coéquipiers prennent l'OL de haut mardi.

En 8es de finale de la Ligue des Champions, le Barça se mesure à l'Olympique Lyonnais mardi soir. Figurant parmi les candidats au sacre final dans cette compétition, les Blaugrana partent logiquement favoris de cette empoignade. Et les hommes d'Ernesto Valverde le reconnaissent. Mais, tout en affichant leurs ambitions, ces derniers vouent beaucoup de respect à leurs opposants. C'est ce qui en ressort des propos tenus par leur milieu de terrain Sergio Busquets, ce lundi à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match.

Pensez-vous que l'OL peut renforcer son milieu de terrain demain ?

Je ne sais pas. Ce sont des joueurs qui ont joué avec plusieurs systèmes. Je pense que c'est une bonne équipe avec un très bon potentiel. Il y les joueurs offensifs qui sont rapides et qui créent des déséquilibres. Ils savent profiter de l'espace qu'il y a parfois entre le milieu et la défense adverse. On doit les empêcher de jouer. Qu'ils mettent plus de joueurs au milieu ou pas il faut qu'on trouve nos propres solutions.

L'OL a battu City et le PSG cette saison, est-ce que ces performances peuvent impressionner un vestiaire comme celui du Barça ?

Impressionné, je ne sais pas. On a beaucoup de respect pour l'OL. On connait les résultats qu'ils ont fait contre Manchester City et le PSG mais ce sont des contextes complètement différents. C'était en phase de poules, on est en huitièmes maintenant, c'est différent. C'est aussi différent d'un match de Ligue 1 contre le PSG. Mais on est avertis, on sait de quoi ils sont capables.

Redoutez-vous les contres de cette équipe, avec tout ce qu'elle possède comme atouts en attaque ?

Ils ont des joueurs rapides et dangereux en contre-attaque. Nous devons être prêts pour ça, être organisés, bien placés et attentifs à ce qu'ils feront. Mais je crois qu'on a plusieurs options pour contrôler tout ça.

Propos recueillis par Julien Quelen au Groupama Stadium de Lyon