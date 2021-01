Barça : Busquets mobilise ses coéquipiers avant la finale

Le milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets est catégorique sur le fait que gagner la Supercopa De Espana serait un pas important.

L' sera l'adversaire des Blaugrana dimanche après avoir éliminé le en demi-finale de Supercoupe d' .

Pour Buquets, il faut absolument gagner ce match. "C'est la bonne voie, car nous venons d'une bonne période", a déclaré Busquets à la presse.

«Le sentiment collectif est meilleur. Gagner serait une étape importante pour nous et je suis sûr que cette équipe peut s’améliorer. Nous sommes motivés et heureux d’avoir une chance de remporter le premier titre de la saison. Ce n’était pas facile, l’équipe va de mieux en mieux et fait bien les choses et j'espère que cela peut se refléter sur le terrain."

Il y a des doutes quant à savoir si Lionel Messi pourra ou non jouer en finale, et Busquets a souligné son importance pour cette équipe de Barcelone et est optimiste sur le fait qu'il fera partie du onze de départ.

"Messi est le meilleur du monde, et nous avons plus d'options s'il est là", a déclaré Busquets. «Il va essayer d'être prêt. Nous verrons comment son corps réagit et comment il va demain [dimanche]. La décision finale sera prise entre lui, l'équipe médicale et l'entraîneur."

L'émergence de Pedri a été une source majeure d'optimisme à Barcelone cette saison, le joueur de 18 ans ayant réalisé une série d'excellentes performances lors des derniers matchs.

"Ce que Pedri doit faire, c'est continuer comme il l'a fait jusqu'à présent", a déclaré Busquets. «Mais il ne devrait être accablé d'aucune responsabilité. Il travaille très bien et a une marge avec de très grandes possibilités d'amélioration. J'espère que nous pourrons [le regarder] longtemps parce qu'en tant que personne et coéquipier, il a tout pour réussir."

Interrogé sur le Basque Iker Muniain et son excellente forme à l'approche de la finale de la Supercoupe, Busquets a félicité du capitaine de l'Athletic Club. "Il [Muniain] est un grand joueur, et sa carrière le montre", a déclaré Busquets. «Toutes les années, il a été à Athletic. "C'est un joueur difficile à arrêter et il joue maintenant sur l'aile, là où il rentre et est dangereux. Qu'il soit ou non du niveau d'un [joueur] de Barcelone n'a pas d'importance, c'est très difficile [à dire]. Changer d'équipe est difficile et je pense qu'il est très à l'aise à l'Athletic, et il sera certainement là pendant de nombreuses années."