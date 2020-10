Barça - Braithwaite : "Je suis fier et honoré de porter le 9"

La question du "9" à Barcelone continue de faire parler. Après l'arrivée avortée de Lautaro Martínez, avec qui le Barça négociait depuis l'hiver dernier, en passant par le départ de Luis Suárez vers l'Atlético et l'échec de la signature de Depay avec qui tout était conclu et dont l'accord a été gâché au dernier moment, il ne reste au Barça qu'un pur avant-centre.

La vérité est que Martin Braithwaite veut convaincre son entraîneur et lui montrer qu'il peut être ce joueur qu'il recherche et qui n'est jamais arrivé.

Le Danois, qui s'est rendu à Goal il y a quelques mois pour dire que "le Camp Nou l'aime pour être comme il est", a répondu aux questions que ses fans lui ont posées à travers leurs réseaux sociaux et a répondu à la question d'avoir choisi le fameux numéro de maillot pour succéder à Suarez.

L'ancien joueur de , arrivé à Barcelone la saison dernière après le mercato d'hiver pour remplacer Dembélé, mais qui n'a guère vu son rôle diminuer, a affirmé : "ma motivation pour m'améliorer est de gagner des trophées et de montrer la meilleure version de moi-même."

I’m really honored and proud. So many great players have worn that number in the past. But wearing the badge of @fcbarcelona will always be special for me 😊 https://t.co/Py4eBqaO8V