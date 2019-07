Barça - Bartomeu voit grand avec Griezmann

En marge de la présentation officielle de présentation d'Antoine Griezmann au Barça, le président du club y est allé de son petit message. Ambitieux.

Après de longues semaines de négociations engagées entre l'Atlético de Madrid et le , Antoine Griezmann a enfin été présenté aux médias par le Champion d' ce dimanche. Une présentation sous le signe de la satisfaction, après des semaines de tensions entre les deux clubs concernés, durant laquelle a notamment été révélé le nouveau numéro de maillot du Français, qui a hérité du numéro 17.

Avant que l'attaquant français ne réponde aux différentes questions des médias, Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, très discuté par les supporters qui lui reprochent une mauvaise gestion ces derniers mois, a pris la parole. L'occasion pour lui de se féliciter de l'arrivée du Champion du Monde 2018 en Catalogne, tout en souhaitant bien entendu la bienvenue à son nouvel attaquant.

"Avec Griezmann on fait encore un saut de qualité"

"Bienvenue au Barça, en Catalogne, enchanté que tu sois là, toi et ta famille. Merci. Comme vous savez on présente Antoine Griezmann, c’est un joueur très recherché, on le voulait depuis quelque temps. Ça n’a pas été facile, ça a été complexe. À partir de cette saison, son talent et son ambition vont nous aider", a d'abord déclaré le président du Barça, avant de dévoiler l'ambition du club.

"Avec l’équipe qu’on tente de faire cette saison, on va être très compétitif, on veut toujours s’améliorer, avec Griezmann on fait encore un saut de qualité. On est très satisfait, il vient d’une grande équipe, il arrive au Barça, l’ambition est maximale. C’est une arrivée validée par Valverde, elle était très attendue. Je te remercie d’avoir pris cette décision Antoine", a ensuite ajouté Josep Maria Bartomeu. Il est vrai qu'avec l'arrivée d'Antoine Griezmann, le FC Barcelone semble armé pour la prochaine saison, et il pourrait l'être encore plus si le Brésilien Neymar débarque à son tour.