Barça, Arthur Melo insiste : il veut rester

Le milieu de terrain de Barcelone Arthur Melo a laissé entendre qu'il souhaitait rester au club cet été malgré les rumeurs de départ à la Juve.

Une information du quotidien catalan El Mundo Deportivo faisait récemment état de négociations avancées avec la Juve pour le transfert du milieu de terrain brésilien.

Ce départ à la Juve se serait fait dans le cadre d'un échange avec le milieu bosnien de 30 ans Miralem Pjanic, mais Arthur n'a pas donné sa bénédiction à un tel mouvement vers les champions italiens. Loin s'en faut.

Arthur a même réaffirmé son envie de rester Blaugrana via les réseaux sociaux :"Tous les styles me vont, a écrit Arthur via une publication sur son compte Twitter agrementée un émoji visage souriant. "Mais c'est le maillot du Barça qui me va le mieux, il n'a pas d'égal", ajoute-t-il dans ce post où le voit arborer différentes tenues ansi que le maillot des Blaugrana.