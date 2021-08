Barça, Antoine Griezmann fait ses adieux à Lionel Messi

Au lendemain de l’annonce du départ de Messi du Barça, Griezmann a salué le rôle joué par l’Argentin dans la ville catalane.

C'est une relation qui aura fait couler beaucoup d’encre dans les journaux espagnols et qui aura surtout empêcher Antoine Griezmann de donner la pleine valeur de son talent. Depuis l’arrivée du Français au FC Barcelone, le duo qu’il a formé avec Lionel Messi a souvent été pointé du doigt, notamment durant la première année.

Fâché par le fait que le champion du monde 2018 ne rejoigne pas les Blaugrana dès 2018 avant de faire volte-face l’année suivante, Messi aurait donc choisi de boycotter Griezmann sur le terrain. Il ne se passait pas une rencontre où la relation entre les deux joueurs n’était pas décryptée, allant jusqu’à compter le nombre de passes échangées entre eux.

Que ce soit Griezmann ou Messi, tous deux se sont défendus d’une telle histoire, arguant qu’il fallait du temps pour mettre en place des automatismes. La suite, conjuguée au départ de Luis Suarez, leur a donné raison même si les fans barcelonais s’attendaient sûrement à plus d’une relation entre deux joueurs aussi talentueux.

Cette image appartiendra désormais au passé depuis l’annonce du Barça de la non-prolongation du sextuple Ballon d’Or et de son transfert imminent au PSG.

Comme beaucoup de partenaires et anciens coéquipiers, Antoine Griezmann a rendu un vibrant hommage à son capitaine pendant deux saisons. Il a notamment insisté sur la dimension qu’avait prise la ville de Barcelone derrière les exploits de son numéro 10.

"La seule chose que je puisse te dire et que tout amateur de foot pensera : MERCI ! Merci pour tout ce que tu as fait à Barcelone ! Pour la ville, pour le club... tu as tout changé ! Je suis sûr que ce n'est pas un au revoir mais un à plus tard et que ton chemin se recroisera avec le FC Barcelone. Je te souhaite le meilleur, que toi et ta famille soyez heureux où que vous alliez. Très peu de gens savent ce que c'est d'être Messi et tu as été un exemple pour moi à tous points de vue", a ainsi écrit Griezmann à Messi.

Pas sûr que cela suffit à calmer la colère de certains socios qui n’ont pas hésité à siffler le Français au moment de son arrivée au centre d’entraînement vendredi, estimant qu’il était responsable du départ de Messi…