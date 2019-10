Barça, Ansu Fati suscite l'admiration d'une légende du Real Madrid

Ansu Fati, prodige du Barça révélé cette saison, suscite l'admiration d'une légende du Real Madrid.

Raúl González Blanco, légende du et actuel entraîneur du Real Castilla, a exprimé son opinion sur l'incroyable ascension d'Ansu Fati vers le succès cette saison au .

Le jeune joueur de 16 ans a récemment été appelé par l'équipe espagnole des moins de 21 ans, et vit la saison de ses rêves en club. "Il y a des jeunes qui semblent sortir de nulle part et qui ont quelque chose de différent. Il faut être patient et en profiter.", estime ainsi l'ancien numéro 7 du Real dans des propos relayés par SPORT.

"Je pense que c'est bien pour le football que les jeunes joueurs arrivent et démontrent ce type de qualité. Leur succès dépend de ce qu'ils font sur le terrain lorsqu'ils suivent leur propre chemin", a ajouté Raul.

L'entraîneur de la Castilla a également félicité Sergio Ramos d'être devenu le joueur espagnol le plus capéde l'histoire.

"Je félicite Ramos parce qu'il est un symbole du Real Madrid et de l'équipe nationale. Je lui dirais de profiter, de jouer autant de matches qu'il le souhaite et de continuer à produire des performances qui ravissent les fans."