Barça, Ansu Fati futur international espagnol ?

D'après la presse espagnole, le prodige du Barça Ansu Fati pourrait revêtir le maillot de l'Espagne dans un avenir proche.

Ansu Fati a de nouveau brillé avec le Barça. Cela se passait samedi lors du choc face à Valence au Camp Nou qui s'est soldé par un succès 5-2 des Catalans. En l'espace de deux minutes, Fati profitait du centre de Frenkie de Jong pour donner l'avantage à Barca.

Cinq minutes plus tard, il rendait la pareil à son coéquipier après une brillante course à gauche, devenant le plus jeune joueur de de ce siècle à marquer et a donner une passe décisive lors du même match.

Rien d'étonnant à ce que Victor Valdes, le coach du Barça U19, le décrive comme "le joyau de La Masia", un joueur qui produit "l'anarchie pure". Il n’est pas non plus étonnant que l'entraîneur de ses débuts, Jose Luis Perez Mena, ait déclaré: "Je regarde le football depuis 50 ans et je n’ai jamais vu de joueur comme lui."

Comme la des moins de 17 ans arrive le mois prochain l’ chercherait désespérément à lui faire porter la vareuse rouge selon divers médias espagnols.

Né en -Bissau et éligible pour le et son pays d'origine, Fati a déménagé en Espagne avec sa famille et a rejoint l'académie de Séville avant d'accepter une offre de signer pour le Barça à l'âge de 10 ans, après que son père eut refusé une approche lucrative de la part du . Selon des rumeurs émanant de la presse ibérique, Fati a déclaré son intention de jouer pour son pays d'adoption et l'actuel sélectionneur de la Roja, Robert Moreno, a déclaré que les discussions avec la Fédération royale espagnole de football (RFEF) pour l'intégrer étaient bien avancés.

"Les membres de la fédération travaillent afin de faire venir Ansu Fati, et ensuite le joueur prendra sa décision", a-t-il déclaré au micro de Movistar à la mi-temps du match de samedi. "La fédération s'efforce d'avoir les meilleurs joueurs. C'est une joie pour le Barça, un joueur issu de La Masia. Il faut rester serein et j'espère qu'il l'est."