Barbarez, sélectionneur de la Bosnie : « Alajbegovic n’a peur de rien, il est différent de tous les autres. Le Ballon d’Or ? Il peut y prétendre à l’avenir. »

Interrogé par Tuttosport, Barbarez décrit ainsi « son » Alajbegovic : « Je l’ai vu plusieurs fois lors des matches des moins de 19 ans du Bayer Leverkusen et c’est moi qui ai insisté pour qu’il soit appelé dans notre sélection des moins de 21 ans. Nous attendions simplement qu’il commence à jouer au niveau professionnel, ce qui s’est produit à Salzbourg. C’est ce qui nous a poussés à le convoquer immédiatement avec la Bosnie. La Juve connaît depuis longtemps son énorme potentiel. Pour Kerim, c’est un grand pas en avant et je pense qu’à Turin, il peut apprendre beaucoup et continuer à progresser. »

Les principales qualités d’Alajbegovic : « Outre sa technique, sa capacité à éliminer son adversaire en un contre un et à utiliser les deux pieds, ce qui frappe le plus, compte tenu de son âge, c’est sa confiance en ses moyens et son courage. Il n’a vraiment peur de rien. Il a pris de grandes responsabilités dès le départ, alors qu’il n’a que 19 ans et n’en est qu’à sa deuxième saison chez les professionnels. C’est un aspect que j’apprécie beaucoup. Il veut participer au jeu et aider l’équipe : c’est aussi ce qu’il fait à la Juve. »

Pensez-vous qu’il soit prêt à gérer la pression de la Juve ? « Oui, mais il aura besoin de temps, comme tout jeune footballeur. Il doit se concentrer sur le football, travailler dur et ne pas ressentir le besoin de tout prouver immédiatement. »

Son avenir : « Il n’y a pas grand-chose à dire : sa septième place au classement du meilleur jeune footballeur au monde à l’occasion du Ballon d’Or (le trophée Kopa, NDLR) n’était pas un hasard. Il peut y arriver à l’avenir, avec du temps et beaucoup de travail. Un brillant avenir l’attend. »