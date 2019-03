Barça-Lyon 5-1 - Toutes les réactions en zone mixte

Après la large défaite au Camp Nou ce mercredi soir face au Barça (5-1), les Lyonnais n'ont pas caché leur déception en zone mixte.

Jean-Michel Aulas (président de l'Olympique Lyonnais, RMC Sport) : "L'intention était là, c'est vrai que sur la première mi-temps c'était un peu difficile, les faits de jeu ont certainement changé un peu le match, on a accumulé des faits de jeu très défavorables. Quand vous perdez votre gardien titulaire, quand vous avez cette invraisemblable décision du pénalty, c'est compliqué. La réaction m'a fait plaisir, on a vu qu'il y avait de la qualité et une possibilité de les gêner. Cela me rappelle Michel Platini, qui avait mis en cause pendant un temps cette utilisation de la vidéo. On a vu aussi un arrêt de 3-4 minutes sur le but lyonnais. Aujourd'hui ce n'est pas un franc succès. J'ai l'impression que cela a beaucoup pénalisé notre équipe. L'équipe de Barcelone est très forte mais il n'y avait pas cet écart que l'on voit au score. Je ne suis pas un spécialiste du football, simplement un petit président de province, mais à partir du moment où il y a ces deux faits de jeu c'est difficile. On ne peut pas en vouloir à cette équipe, elle a crânement joué le jeu. Peut-être que si Messi change d'équipe, le résultat est inversé. On ne va pas faire le débat du recrutement tout de suite après le match, on va poursuivre notre progression, on a d'autres moyens qu'au moment de la construction du stade. On a deux objectifs : de se qualifier à nouveau pour cette et puis on va jouer une demi-finale de et le club a absolument besoin de gagner un trophée. On va procéder à un renforcement de l'équipe pour l'année prochaine, c'est certain. Anthony [Lopes] est choqué, il a perdu connaissance donc il va falloir faire des examens".

Bertrand Traoré en zone mixte sur le penalty : « Je ne sais pas pourquoi l’arbitre ne consulte pas la VAR, c’est étrange. Mais ce n’est pas une excuse pour nous » #BarcaOL pic.twitter.com/QlEjzSB12f — Goal (@GoalFrance) 13 mars 2019

Bruno Genesio en zone mixte : « Aucun regret sur le système utilisé. Le regret c’est de n’avoir pas su faire en première période ce qu’on a fait en deuxième » #BarcaOL pic.twitter.com/wXKHIxsjdY — Julien Quelen (@J_Quelen) 13 mars 2019

Lucas Tousart en zone mixte : « Ce qui est un peu dommage c’est qu’après le but on aurait pu les faire douter mais le doute ne s’est pas installé assez longtemps dans leurs têtes » #BarcaOL pic.twitter.com/SOzIIdzB1P — Goal France (@GoalFrance) 13 mars 2019

Luis Suarez (attaquant du Barça, Movistar +) : "Nous sommes heureux de la qualification. Nous savions que ce serait difficile et qu’ils chercheraient à renverser le match en seconde période, ils ont eu 5 ou 10 bonnes minutes. Nous avons créé de nombreuses occasions de but et marqué presque tous les buts, d'autres fois, le ballon ne voulait pas entrer. Le penalty ? Je lui ai donné un coup de pied et il m'a déséquilibré..."

Lionel Messi (attaquant du Barça, RMC Sport) : "En première période surtout c'était un petit peu difficile, jusqu'à l'ouverture du score. On a pu faire circuler le ballon rapidement et on a eu un peu plus de certitudes en seconde période. Après le but du 3-1 on était vraiment bien. Le penalty ? J'ai vu que le gardien a choisi un côté donc j'ai décidé de le mettre en piqué et ça s'est bien passé".



Julien Quelen, au Camp Nou