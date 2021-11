"Je n'écarte pas un retour de Lionel Messi ou d’Andrés Iniesta. C'est arrivé avec Dani Alves. L'âge est juste un nombre." Ces mots sont ceux de Joan Laporta, président du FC Barcelone, prononcés à l’occasion de la conférence de présentation du polyvalent latéral droit brésilien.

35 ans et 38 ans l’été prochain pour Messi et Iniesta

Et il n’en fallait pas plus pour que le peuple blaugrana s’emballe. En fin de contrat l’été dernier, Messi a quitté la Catalogne pour rejoindre le Paris Saint-Germain, où il a encore du mal à s’intégrer. Iniesta, de son côté, a rejoint le Japon et le Visuel Kobe en 2018, où il demeure sous contrat jusqu’en 2024.

Difficile, donc, de les imaginer revenir à Barcelone dans un avenir proche, d’autant plus qu’ils auront respectivement 35 et 38 ans l’été prochain. Face à l’emballement médiatique, Laporta a donc été contraint de nuancer ses propos.

Ils ne reviendront pas en tant que joueurs

Effectivement, les chances de voir Messi et Iniesta revenir jouer au Barça sont faibles. Ou plutôt inexistantes. "Je ne voulais pas dire en tant que joueurs", a rectifié le président blaugrana ce samedi, lors d’une interview accordée au média espagnol El Larguero.

"Il y a eu une conférence de presse où beaucoup de questions ont été posées, dont une sur le fait de savoir s’ils pouvaient revenir au Barça. Eux-mêmes ont dit qu'ils aimeraient revenir au Barça. Ce n'est pas exclu. Mais je ne parle pas en tant que joueurs. Cela ne semble pas possible, ils ont tous les deux un contrat", a concédé Laporta. Petit ascenseur émotionnel pour les Socios…