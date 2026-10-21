Banderole incendiaire avant le Clasico : les supporters du Real Madrid portent l'affaire « Negreira » jusqu'en Europe

Les supporters du Real Madrid ont intensifié leur campagne contre le Barça dans la célèbre affaire Negreira, profitant d'un match de Ligue des champions pour adresser un message qui dépasse les frontières du football espagnol, signe de leur volonté de maintenir le dossier des soupçons entourant le Barça présent sur la scène européenne.

Durant la seconde période du match face à Leipzig, les tribunes du stade Santiago-Bernabéu ont déployé une banderole rédigée en anglais, portant la mention : « Pas d'impunité dans l'affaire Negreira », une démarche visant à faire parvenir la position des supporters du club madrilène au public du football hors d'Espagne.

La banderole a retenu l'attention, puisqu'elle a été captée par les caméras de la retransmission télévisée et est également apparue sur les écrans géants du stade, permettant de la voir tout autour des tribunes, à 360 degrés. Son apparition a coïncidé avec des chants des supporters visant le Barça et des responsables du football espagnol, selon le journal madrilène AS.

Le quotidien catalan Sport a publié une vidéo sur X montrant clairement la banderole.

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Les supporters ont scandé des slogans parmi lesquels « Laporta continue de payer », « Tebas, dégage maintenant » et « Barça, corruption », aux côtés de chants accusant la Fédération espagnole de corruption, et d'autres portant la mention « Negreira arbitre toujours », dans une nouvelle escalade des supporters sur fond de cette affaire controversée.

La banderole et les chants de protestation ont duré environ 5 minutes, avant d'être rangés au moment où Arda Güler inscrivait le deuxième but du Real Madrid, mettant ainsi un terme à l'un des messages les plus marquants des supporters qu'a connus cette rencontre.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des initiatives du Real Madrid concernant l'affaire, après que le club a également porté le dossier devant l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, dans le but de maintenir l'affaire dans le champ d'intérêt des instances footballistiques hors d'Espagne.