Les supporters du Bayern Munich ont enflammé l’affiche contre le Real Madrid en Ligue des champions avant même le coup d’envoi.

Le journal espagnol « As » a publié une vidéo montrant les chants des supporters venus d’Allemagne pour soutenir le club bavarois aux abords du stade « Santiago Bernabéu ».

Les membres des ultras du Bayern Munich ont tenu à se rassembler autour du stade et à lancer des chants menaçants à l’encontre du club madrilène sur ses terres.

Les supporters du Bayern Munich rêvent de mettre fin à la série négative de leur équipe face au Real Madrid, les Allemands n’ayant pas battu les Merengues lors des 9 dernières confrontations directes : deux matches nuls et sept défaites.

Le Real Madrid accueille le Bayern Munich ce mardi soir pour le match aller des quarts de finale de la compétition continentale, le match décisif devant se jouer la semaine prochaine à Munich.

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