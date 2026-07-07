Balugon sort de son silence au sujet de la polémique sur l’annulation de son expulsion, survenue après l’élimination des États-Unis de la Coupe du monde

L'attaquant américain Folarin Balogun a reconnu que la décision de l'autoriser à disputer le match contre la Belgique, tôt ce mardi matin, était « controversée », tout en insistant sur le fait qu'il n'était en aucun cas intervenu en coulisses pour faire annuler sa suspension automatique.

« Bien sûr, c’est controversé quand une décision est annulée », a-t-il expliqué aux journalistes après la rencontre, selon ESPN. « Nous avons accepté la décision quand j’ai reçu le carton rouge, et nous l’avons également acceptée quand on nous a informés que je pouvais jouer. Je n’ai pas pris part à ce processus, et cela n’avait rien à voir avec moi personnellement. »

Ces propos interviennent après la vive polémique suscitée par la décision de la FIFA d’annuler le carton rouge initialement infligé au joueur lors du match précédent contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, une volte-face qui a coïncidé avec les déclarations du président américain Donald Trump affirmant avoir personnellement fait pression sur le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour résoudre la crise.

Malgré la présence de Balogun, les États-Unis ont été éliminés de la Coupe du monde 2026 après une défaite 4-1 en huitièmes de finale face à la Belgique, et les interrogations sur les ingérences politiques continuent de planer sur la FIFA, bien qu’Infantino affirme que la décision émane de la commission de discipline indépendante de la FIFA.

Après la rencontre, Balogun a salué l’entraîneur belge Rudi Garcia pour le féliciter, un geste que le technicien a apprécié : « Il est venu vers moi et j’ai apprécié cela. Il n’est pas à blâmer et n’a rien fait de mal, je le respecte. »

La Commission de discipline de la FIFA a appliqué l’article 27 de son Code, qui permet une suspension « discrétionnaire » en cas de « circonstances particulières » non précisées, en contradiction avec l’article 66.4 prévoyant une suspension « automatique » pour le match suivant après un carton rouge direct.

Cette interprétation exceptionnelle pourrait inciter d’autres sélections à contester des décisions disciplinaires : la Fédération anglaise étudie ainsi ses recours après l’expulsion du défenseur Jarell Quansah face au Mexique, tandis que l’UEFA a dénoncé un franchissement de « lignes rouges ». ce à quoi la Fédération internationale a rétorqué que l’annulation de cartons rouges est une pratique courante dans les grands championnats européens et qu’elle n’a jamais suscité de controverse.

De son côté, l’entraîneur de l’équipe américaine, l’Argentin Mauricio Pochettino, a exprimé sa profonde déception face à ce qu’il a qualifié d’« ingérence politique et de manipulation » et des discours sur l’éthique et l’intégrité qui ont accompagné l’élimination de son équipe. Il a toutefois affirmé que cette polémique n’avait pas affecté la performance globale sur le terrain, rappelant que sa mission se limitait à entraîner l’équipe et à tirer le meilleur parti des joueurs légalement disponibles conformément aux règlements de la FIFA.