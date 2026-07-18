Balugon lève le voile sur les coulisses de la décision la plus surprenante de la Coupe du monde 2026 : « J’ai d’abord cru à une blague ! »

Folarin Balogun, l’attaquant de l’équipe nationale américaine, a exprimé sa surprise après la décision exceptionnelle qui lui a permis de revenir disputer la Coupe du monde 2026, malgré son expulsion en huitièmes de finale. Il a d’abord cru à une « blague ».

L’affaire Balogun avait provoqué une vive polémique lors de la Coupe du monde 2026 : bien que l’attaquant américain eût été suspendu après son expulsion lors du match contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, le président américain Donald Trump était intervenu pour lever cette suspension, une première dans l’histoire du tournoi.

L’attaquant de l’AS Monaco a raconté, lors d’une table ronde avec la légende du basket LeBron James dans le cadre du Fanatics Fest à New York, qu’il n’avait pas cru à la nouvelle de la levée de sa suspension avant le match contre la Belgique.

«Deux jours avant d’affronter la Belgique, on m’a dit que je pourrais rejouer. J’ai trouvé ça irréel ; j’ai d’abord pensé à une blague», a-t-il confié au journal espagnol Marca.

Il a ajouté : « Quand j’ai reçu ce carton rouge, j’ai été très choqué, et je pense que la plupart de ceux qui ont vu l’action l’ont été aussi, mais je n’avais d’autre choix que d’accepter la décision. »

Il a également raconté l’échange qu’il a eu avec le sélectionneur Mauricio Pochettino après la rencontre : « Il m’a dit : “Sois prêt… Sois simplement prêt”, mais je croyais qu’il voulait juste me remonter le moral et soutenir l’équipe. »

Il a ajouté : « Environ deux jours plus tard, j’ai été surpris d’apprendre que j’étais autorisé à rejouer. »

La décision de lever sa suspension a provoqué une vive polémique, car elle est intervenue après un coup de fil du président américain Donald Trump au président de la FIFA Gianni Infantino, au cours duquel il a réclamé la révision de l’expulsion, jugeant que la faute « ne méritait même pas d’être sifflée », entraînant l’annulation de la suspension et la réintégration de l’attaquant américain.