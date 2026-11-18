Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Quel personnage est José Mourinho ? Dazn a tenté de le raconter dans le documentaire « Winning », qui retrace le parcours du Special One depuis le triplé avec l’Inter jusqu’à son retour, aujourd’hui, au Real Madrid. Au fil des 55 minutes du documentaire, nombre de ses anciens joueurs prennent la parole à plusieurs reprises, parmi lesquels Mario Balotelli.

L’ancien attaquant de l’Inter, très jeune à l’époque du triplé et doté d’un caractère particulier, a raconté plusieurs anecdotes amusantes de cette période : l’avant-demi-finale contre Barcelone, les conférences de presse qu’ils regardaient pour en rire, ou encore cette vidéo où on le voit jouer avec des amis pendant ses jours de repos avant un match remporté 1-0 grâce à lui, que Mourinho a montrée à l’équipe. Et pour finir ? Plusieurs mots pour décrire son ancien entraîneur, d’« enfant » à « génie ».

BALOTELLI SUR MOURINHO - « Avec moi, il a été comme un grand frère. Il a donc parfois été très dur, parce que j’ai un caractère particulier. Il savait tirer le meilleur de toi, et il ne s’y prenait pas toujours avec douceur. Parfois, il te mettait vraiment en colère, il t’agaçait... J’entrais sur le terrain et je me disais : “Aujourd’hui, je marque trois buts pour lui clouer le bec.” Mais c’était justement son objectif (rires, ndlr). »

LA VIDÉO AVANT LE CHIEVO - « Il était comme un préparateur mental : il jouait avec ta tête et, au bout du compte, cela te poussait à jouer et à tout donner pour lui. Lors d’un déplacement pour affronter le Chievo, nous nous sommes réunis avant le match et, comme toujours, nous parlions tactique. Mais quand la séance vidéo a commencé, c’est moi qui suis apparu à l’écran, en train de jouer dans un parc avec des amis, lors d’un tournoi à trois contre trois. Je me suis demandé : “Pourquoi fait-il ça ?” Je croyais qu’il voulait faire rire l’équipe, mais son message était aussi : “Si tu te sens libre de jouer comme ça, tu dois le faire aussi en match. Si tu aimes le football de cette façon, que tu joues demain et que nous ne gagnons pas, alors tu ne joueras plus.” Nous avons gagné 1-0 et j’ai marqué. »

Publicité Publicité

LA DEMI-FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS - « Tout le monde voulait gagner la Ligue des champions, mais à ce moment-là, il était difficile d’y croire. »

Prochains matchs ATA Serie A 14:45 INT

LES CONFÉRENCES DE PRESSE - « À l’Inter, quand il donnait ses conférences de presse, nous nous asseyions pour les regarder tous ensemble. Nous étions morts de rire, c’était magnifique. »

CINQ MOTS POUR LE DÉCRIRE - Des mots pour décrire Mourinho ? Parfois, il était comme un « enfant ». Ensuite, je dirais « génie », parce qu’il avait toujours plusieurs coups d’avance sur les autres. Puis « sévère », « drôle » et, bien sûr, « gagnant ».