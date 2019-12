Ballon d’Or - Van Dijk raconte sa discussion avec Lionel Messi

Lors d’une interview accordée au Daily Mirror, Van Dijk a raconté sa discussion avec Messi lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

Virgil van Dijk n’est pas du genre rancunier. Le défenseur central de l’a prouvé après la dernière cérémonie du Ballon d’Or avec un fair-play exceptionnel malgré sa deuxième place derrière Lionel Messi. Et il l’a également fait pendant les festivités.

Car oui, les joueurs communiquent entre eux. Et Van Dijk l’a donc fait avec l’homme qui l’a battu. "J’étais un peu déçu. J'ai décidé que j'irais quand même à la cérémonie et finalement, c'était une super soirée", a d’abord raconté le Néerlandais au Daily Mirror, avant d’en dire plus sur sa discussion avec Messi.

"J'ai compris que le respect entre nous fonctionnait dans les deux sens"

"Je considère toujours que c'est une grande réussite d'être là avec les plus grandes icônes du football mondial. J'ai parlé à Messi pendant la soirée. Ce n'était pas la plus longue des conversations parce qu'il ne parle pas beaucoup anglais. Mais c'était suffisant pour que je comprenne que le respect entre nous fonctionnait dans les deux sens", a conclu Van Dijk.

Pour rappel, les deux protagonistes se sont croisés deux fois au cours de la saison dernière, à l’occasion des demi-finales de la Ligue des Champions. Lors de la première manche, Messi n’a laissé aucune chance à Liverpool (3-0), mais au match retour, Van Dijk a fait respecter sa loi (4-0).