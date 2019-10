Ballon d'Or : Son Heung-Min, premier asiatique dans la liste depuis 2007

L'attaquant de Tottenham est présent pour la première fois de sa carrière dans les nommés du Ballon d'Or. Le football asiatique sourit de nouveau.

Depuis que le Ballon d'Or est ouvert à toutes les nationalités (1995), l'Asie n'a placé que quatre représentants dans la liste des nommés pour la prestigieuse récompense individuelle.

Son Heung-Min s'invite donc à la table des grands après sa belle année 2019 sous les couleurs de . L'attaquant sud-coréen a notamment été décisif en quart de finale de la contre .

Le joueur de 27 ans est le premier asiatique en lice pour le Ballon d'Or depuis Younis Mahmoud, attaquant irakien d'Al-Gharrafa, qui avait terminé 29e en 2007. Avant lui et Son, il y avait eu Park-ji Sung, le joueur de en 2005 et le pionnier Hidetoshi Nakata en 1998 et 1999.