Ballon d'Or - PSG, Marquinhos classé 28e : "Une grande fierté pour moi"

Nommé pour la première fois au Ballon d'Or et classé 28e, Marquinhos a exprimé "sa grande fierté" à son arrivée ce lundi au Théâtre du Châtelet.

Il n'est certes que 28e du Ballon d'Or Football 2019, ex-aequo avec Joao Felix (Atletico de Madrid) et Donny Van de Beek ( Amsterdam), mais Marquinhos (25 ans) peut être fier. Il est classé pour la première fois dans ce prestigieux classement. Une récompense non-négligeable pour le joueur du , arrivé vers 20 heures au Théâtre du Châtelet (Paris) avec la délégation parisienne. Il s'est exprimé au micro de La Chaîne L'Equipe : "C'est la première fois pour moi, et c'est une grande fierté d'être ici. Ça veut dire que le travail a été fait, et c'est un grand plaisir."

"S'il continue, Mbappé peut prendre ce Ballon d'Or"

Il a eu quelques mots pour son partenaire Kylian Mbappé, présent pour la troisième fois consécutive dans le Top 10 (sixième). L'un des favoris pour les Ballons d'Or à venir, même si "la concurrence est très forte", comme l'a rappelé Marquinhos : "S'il continue sur cette lancée, je pense qu'il peut très prochainement prendre ce Ballon d'Or et le ramener à la maison, assure le Brésilien. On a de grandes échéances en club, ça peut l'aider."

D'ores-et-déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la , le PSG tentera de faire mieux que les saisons précédentes, en atteignant enfin le dernier carré. Et pour cela, il pourra compter sur Neymar, absent du Ballon d'Or en revanche cette année.

"Il a un talent énorme, a tout de même rappelé Marquinhos. Pendant deux ans, ses blessures l'ont empêché de faire une grande saison. Mais là, s'il n'a pas de blessure, je suis sûr qu'il peut faire une grande saison." Et c'est tout Paris qui l'espère...