Ballon d'Or : Pour Rivaldo, Lewandowski peut avoir des regrets

Rivaldo, ambassadeur Betfair, estime que Robert Lewandowski peut avoir des regrets par rapport au Ballon d'Or.

Aucun Ballon d'Or ne sera décerné pour 2020 et Rivaldo pense que Robert Lewandowski est particulièrement malchanceux car il était bien placé pour l'obtenir.

Rivaldo, qui a remporté le prix en 1999, a parlé de l'excellente campagne de l'attaquant polonais.

"Il était juste de décider de ne pas décerner de Ballon d'Or cette année", a expliqué le Brésilien, dans sa dernière chronique pour Betfair. "Ce fut une saison étrange dans les ligues européennes, avec de nombreux matches disputés à huis clos et certains joueurs - comme ceux de la française - voyant leurs campagnes se terminer prématurément."

"Quelques joueurs pourraient se sentir un peu déçus de la décision et Lewandowski du est certainement l'un d'entre eux. L'attaquant polonais a été magnifique alors que le Bayern a remporté son huitième titre consécutif en et qu'il reste encore la à venir, il était donc bien placé pour se battre avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour le trophée", analyse le Brésilien.

"Pour Messi et Ronaldo, c'est une occasion perdue de remporter un autre Ballon d'Or à un moment où leur carrière approche de sa fin. Mais c'était la bonne décision d'annuler le prix cette année."