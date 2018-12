Ballon d'Or, Modric est déçu : " il n'y a plus qu'à donner tous les trophées à Messi et Ronaldo..."

Modric n'a pas du tout apprécié d'avoir été snobé par Messi et Ronaldo lors de la cérémonie de remise du trophée du Ballon d'Or.

Dans un entretien accordé au journal croate Sportske Novosti, le milieu de terrain du Real Madrid n'a pas caché sa déception concernant les absences conjugées de Messi et de Ronaldo : "Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus. C'est leur choix, est-ce logique? Visiblement, ces trophées n'ont d'importance que si ce sont eux qui les remportent. Ce n'est pas juste pour les autres joueurs, pour ceux qui ont voté pour eux ces dix dernières années, ni pour le football et les fans. Mais chacun est libre d'agir comme il le souhaite", a indiqué Modric.

Modric a également adressé les critiques le concernant. Pui lui, son trophée est largement mérité cette saison : "On parle des performances sur une saison, et cela voudrait dire que tous les entraîneurs, les joueurs, les légendes du football et les journalistes se sont tous trompés en même temps? Si on vote pour la qualité du joueur, il n'y a plus qu'à donner tous les trophées à Messi et Ronaldo et à abandonner tout vote", a dit Modric avec amertume.