Ballon d'Or : Les entraîneurs de Ligue 1 votent Karim Benzema

De nombreux entraîneurs de Ligue 1 espèrent que l'attaquant français sera récompensé pour sa régularité avec le Real Madrid.

Karim Benzema sera-t-il le Ballon d'Or 2021 ? Le Français fait en tout cas partie des quelques joueurs pouvant prétendre à la victoire finale en compagnie de Lionel Messi, Robert Lewandowski, Jorginho et N'Golo Kanté notamment. L'attaquant français, vainqueur de la Ligue des Nations cette semaine avec les Bleus, bénéficie d'un énorme soutien en Espagne où nombreux sont ceux qui estiment qu'il mérite amplement d'être sacré Ballon d'Or cette saison.

En France aussi, un lobbying Karim Benzema prend forme. Plusieurs entraîneurs de Ligue 1 ont manifesté leur soutien envers l'attaquant du Real Madrid. En conférence de presse, Christophe Galtier n'a pas caché son enthousiasme : "Le Ballon d'Or ? Benzema ! Karim Benzema ! Je ne sais pas si c'est le favori, mais je souhaite que ce soit lui. Je l'ai connu très jeune à Lyon et contrairement à tous les clichés qu'on peut avoir, c'est un charmant garçon, passionné par son métier, obsédé par la performance et le résultat.

"Quand ça fait douze ans que vous êtes l'attaquant du Real, ça veut dire que vous êtes l'un des meilleurs au monde. Je trouve qu'il a encore élevé son niveau sur les deux dernières saisons au sein d'un Real parfois un peu en difficulté et qui a vu partir des joueurs. C'est lui qui mène le Real au succès. Je suis aussi très heureux de le voir performant avec l'équipe de France", a commenté Christophe Galtier.

Antoine Kombouaré aussi voterait pour l'attaquant français : "Est-ce qu'il le mérite ? Oui, bien sûr, vu ce qu'il fait au Real et en équipe de France. Je suis à 100% pour lui". Même son de cloche du côté d'Angers, où Gérald Baticle, ancien de Lyon, veut voir Benzema être récompensé : "Il mérite le Ballon d’or. Ils sont beaucoup à pouvoir prétendre le mériter mais ce ne serait pas une déception de voir Benzema l'obtenir. Sur l’ensemble de sa carrière et surtout sur la saison qu’il réalise, c’est du très haut niveau. C’est un modèle pour tous les attaquants. J'ai eu la chance d'échanger avec lui. C'est un grand professionnel qui est d’une efficacité redoutable sur la longueur et d’un niveau incroyable".

Bruno Genesio aussi pense que Karim Benzema doit être récompensé pour l'ensemble de son oeuvre avec les Merengue : "Je pense qu'il le mérite sur sa saison et sur l'ensemble de ce qu'il vient de faire. C'est quelqu'un que je connais depuis qu'il est tout jeune, j'ai suivi son évolution à distance, je pense qu'il le mérite: pas forcément pour la saison, même s'il a réussi une grande saison, mais pour toutes les saisons qu'il réalise depuis une dizaine d'années au Real, et quand on fait ça au Real, c'est qu'on le mérite et donc, pour moi, c'est lui qui le mérite".

Enfin, Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Lille, a également plébiscité l'attaquant français : "Ce n’est pas d’aujourd’hui. Ce qu’il a fait sur la Ligue des nations, c’est du niveau Ballon d’or. Il sait tout faire et il fait tout très bien. Pour les jeunes, c’est intéressant aussi d’aller voir Benzema. Comment il court pour aider son équipe à récupérer le ballon, tout ce qu’il peut faire après, sa disponibilité quand l’équipe a le ballon. C’est exceptionnel. Il a l’étoffe pour gagner le Ballon d’or et je serais très heureux pour lui s’il le gagnait cette année. (...) Un seul joueur a gagné l'Euro et la Ligue des champions, c'est Jorginho. Souvent, le Ballon d’or est attribué à des joueurs qui ont gagné des titres. La France a gagné la Ligue des nations."