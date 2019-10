Ballon d'Or : les 5 premiers noms dévoilés avec Mané et Lloris

France Football a dévoilé les 5 premiers noms de la liste des 30 candidats pour le Ballon d'Or. Sadio Mané et Hugo Lloris en font partie.

Il s'agit de Sadio Mané ( ), Sergio Agüero ( ), Frenkie De Jong ( Amsterdam puis ), Hugo Lloris ( ) et Dusan Tadic (Ajax Amsterdam).

Here are our first nominees for the 2019 #ballondor! ⤵️



Sadio Mané 🇸🇳

Sergio Agüero🇦🇷

Frenkie De Jong 🇳🇱

Hugo Lloris 🇫🇷

Dušan Tadić 🇷🇸 pic.twitter.com/e7STLVAGfR — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Le Sénégalais Sadio Mané pourrait viser des altitudes élevées dans ce classement après une campagne remarquable qui l'a vu remporter la , terminer meilleur buteur de (à égalité avec son coéquipier Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang) et atteindre la finale de la . Sa vitesse, son explosivité et son efficacité - en plus d'une activité remarquable dans les replis défensifs - en font une référence mondiale à son poste.

Sergio Agüero, de son côté, continue d'empiler les buts avec une régularité bluffante. Artilleur numéro 1 d'un Manchester City souverain en Premier League, l'Argentin a brillé sur la scène anglaise, en plus de s'illustrer en Ligue des champions. Il a définitivement convaincu Pep Guardiola.

L'article continue ci-dessous

Hugo Lloris a vu sa belle année 2019 s'arrêter net suite à une grosse blessure au coude durant une semaine délicate. Mais le capitaine des Bleus a été l'un des grands artisans de l'épopée de Tottenham jusqu'en finale de la Ligue des champions, s'illustrant par des arrêts déterminants à des moments clés.

Enfin, Frenkie De Jong et Dusan Tadic ont tous deux crevé l'écran lors du fantastique parcours de l'Ajax jusqu'en demi-finale de la prestigieuse C1. Le milieu prodige, tatentueux, rusé et clairvoyant, a été récompensé par un transfert très médiatisé au FC Barcelone. L'attaquant serbe a quant à lui fait parler sa technique léchée dans une position hybride de faux numéro 9, avec en point d'orgue une "masterclass" contre le qui est restée dans toutes les têtes.