Ballon d'Or : la suite des nommés avec Ronaldo et Benzema

Découvrez la suite des joueurs nommés pour le Ballon d'Or France Football 2019. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema en font partie.

Après Sadio Mané ( ), Sergio Agüero ( ), Frenkie De Jong ( Amsterdam puis ), Hugo Lloris ( ), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Kylian Mbappé (PSG), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Donny van de Beek (Ajax Amsterdam), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone), Football a dévoilé 5 nouveaux noms pour la liste des 30 candidats pour le Ballon d'Or 2019.

Il s'agit de Cristiano Ronaldo ( ), Alisson Becker (Liverpool), Matthijs De Ligt (Ajax Amsterdam puis Juventus), Karim Benzema ( ) et Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Le roi de la , meilleur buteur de l'histoire de la compétition, a évidemment sa place chaque année dans le classement d'une distinction qu'il s'est adjugée à 5 reprises. Véritable machine à scorer et à gagner, CR7 s'est parfaitement acclimaté aux exigences de la pour répondre aux attentes avec la Juventus.

Son ancien coéquipier Karim Benzema a lui aussi ses aises dans ce classement, faisant preuve d'une belle régularité au sein de l'élite mondiale. Au coeur d'une année très délicate après le départ de son partenaire d'attaque, le Français a endossé le costume de leader offensif du Real Madrid, s'accaparant le capital buts des Merengue avec une belle efficacité.

Matthijs De Ligt est quant à lui un nouveau coéquipier de Cristiano Ronaldo. Ce prodige néerlandais au physique de colosse et à la maturité désarmante a brillé avec l'Ajax pour devenir l'étandard d'une génération dorée au même titre que Frenkie De Jong. Malgré des débuts un peu balbutiants à la Juve, son avenir est plus que prometteur.

Enfin, les Reds Alisson Becker et Georginio Wijnaldum n'ont pas volé leur nomination non plus. Ils intègrent ce classement au terme d'une saison remarquable à tous points de vue. Le gardien brésilien a personnifié avec Virgil van Dijk la solidité de Liverpool, un atout qui a permis au club de la Mersey d'aller jusqu'au bout dans sa conquête européenne. Et le milieu néerlandais se souviendra longtemps d'une soirée féérique à Anfield, où son doublé avait permis aux Reds de renverser le Barça. Actif, travailleur, polyvalent et technique, Wijnaldum vit la plus belle période de sa carrière.