Ballon d’Or - La réponse géniale du Barça sur l’annulation en 2020

Football a mis fin au suspense ce lundi. Non, le Ballon d’Or ne sera pas remis en 2020, et tant pis pour les Robert Lewandowski, Karim Benzema et autres Sergio Ramos qui pensaient avoir leurs chances de succéder à Lionel Messi.

D’ailleurs, l’Argentin était aussi dans la course, lui qui a fait trembler les filets à 25 reprises en , sans oublier ses 21 passes décisives. De quoi embêter le Barça, qui aurait pu ajouter un autre Ballon d’Or à sa collection ?

La réponse est non. Mais au lieu de garder le silence, le Barça a préféré communiquer sur l’annonce de France Football, et la réponse est tout simplement géniale : "Nous comprenons. Dans tous les cas, tout le monde sait qui est le meilleur au monde" .

We understand.



Besides, everyone knows who the best is. https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg