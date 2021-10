Ballon d’Or - Jorginho : "Dur de ne pas y penser"

Vainqueur de la Ligue des Champions et de l’Euro en 2021, Jorginho croit en ses chances pour le Ballon d’Or.

J-37. Le 29 novembre, France Football dévoilera le nom du Ballon d’Or 2021. Avec plusieurs favoris : Karim Benzema, Robert Lewandowski, Lionel Messi et bien sûr Jorginho, vainqueur des deux trophées majeurs de l’année. La Ligue des Champions avec Chelsea, puis l’Euro avec l’Italie.

S’il n’a pas forcément brillé par les buts ou les passes décisives, le milieu de terrain a eu un rôle plus qu’important au sein des deux équipes, et c’est logiquement que certains, à l’instar de son sélectionneur Robert Mancini, l’imaginent déjà obtenir la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

"Tout le monde en parle et me dit que je le mérite"

Et à force d’entendre son nom cité parmi les favoris, la tour de contrôle de Chelsea commence à vraiment croire en ses chances… "C’est dur de ne pas penser au Ballon d'Or parce que tout le monde en parle et me dit que je le mérite, ce que j'apprécie beaucoup", a déclaré Jorginho lors d’une interview accordée à The Telegraph.

"Si je devais choisir un mot pour décrire tout ça, je dirais irréel. Pouvoir prétendre au Ballon d'Or, c'est déjà dur et rare", a conclu l’ancien du Napoli, qui demeure tout de même moins bien placé que les autres favoris dans les sondages.