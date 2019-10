Ballon d'Or - Griezmann et Messi sont bien là

Lionel Messi et Antoine Griezmann font partie des nommés pour le trophée du Ballon d'Or. Mahrez et De Bruyne sont aussi retenus.

Une fois de plus, Lionel Messi fait partie des prétendants pour la conquête du Ballon d'Or Football. Une évidence au vu de l'excellente année qu'il a accomplie, malgré les couacs du Barça en Ligue des Champions et en Copa Del Rey. Une année pour laquelle il a d'ailleurs déjà remporté le Prix The Best, ainsi que le Soulier d'Or. À 32 ans, La Pulga va viser son 6e Ballon d'Or.

Tout comme Ronaldo, Messi est donc fidèle au poste. Il s'agit pour lui d'une quatorzième nomination consécutive. Le stratège argentin est donc un vieux habitué. Toutefois, est-il utile de le rappeler, cela fait quatre ans qu'il n'a pas conquis ce prix.

And..... here are five new #ballondor nominees!



Lionel Messi 🇦🇷

Riyad Mahrez 🇩🇿

Kevin De Bruyne 🇧🇪

Kalidou Koulibaly 🇸🇳

Antoine Griezmann🇫🇷 pic.twitter.com/PqUrSalCSm — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Coéquipier de Messi au Barça, Antoine Griezmann est également présent dans la liste. Cela étant, on voit mal comment le Mâconnais peut réediter ses performances de 2016 et de 2018. Sa fin de saison avec l'Atletico et ses débuts mitigés avec les Blaugrana ne plaident pas en sa faveur.

Champion d'Afrique avec l'Algérien, Riyad Mahrez peut lui légitimement viser le meilleur classement de sa carrière, lui qui a fini 7e en 2016. Il n'est pas le seul finaliste de la CAN à être nommé. C'est aussi le cas du Sénégalais Kalidou Koulibaly.

Enfin, Kevin De Bruyne est également dans la liste des 30, et ce pour la 5e année consécutive. Une belle constante de la part du milieu de terrain belge.