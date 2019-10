Ballon d'Or 2019 : les 5 derniers nommés avec Marquinhos et sans Neymar !

Auteur d'une année 2019 pleine, malgré les péripéties du , Marquinhos intègre pour la première fois la liste des nommés au Ballon d'Or Football.

Le défenseur central du Paris Saint-Germain fait partie des 5 derniers candidats dévoilés par l'hebdomadaire français.

A contrario, son coéquipier Neymar ne fait donc pas partie des 30 joueurs nommés - fait rarissime pour la superstar brésilienne depuis le début de sa carrière.

Outre Marquinhos, Mohamed Salah, vainqueur de la avec et meilleur buteur de , est évidemment plébiscité, tout comme Raheem Sterling, autre gâchette du championnat anglais très en vue avec .

Eden Hazard, vainqueur de l'Europa League avec avant un transfert retentissant au , est lui aussi candidat au Ballon d'Or 2019. Enfin, cette liste de 30 joueurs est complétée par un petit nouveau : Joao Felix, le prodige portugais transféré l'été dernier à l'Atlético de Madrid.

And the last nominees for the 2019 #ballondor are……



Mohamed Salah 🇪🇬

Eden Hazard 🇧🇪

Marquinhos 🇧🇷

Raheem Sterling 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

João Félix 🇵🇹



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/LELmgmoy4z