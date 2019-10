Ballon d'Or 2019 : les 10 nommés pour le Trophée Yachine avec Lloris, Alisson et Ter Stegen

Cette édition 2019 du Ballon d'Or Football est marquée par l'apparition du Trophée Yachine, une distinction venant récompenser le meilleur gardien de l'année.

Alors que les portiers sont rarement mis à l'honneur, cette récompense permettra à un gardien très en vue cette année de prendre la lumière.

Alisson ( ), Manuel Neuer ( ), Ederson ( ), Andre Odana ( Amsterdam), Wojciech Szcesney ( ), Kepa ( ), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Samir Handonovic ( ), Hugo Lloris ( ) et Marc-Andre ter Stegen ( ) sont les 10 gardiens nommés.

Le gardien de Liverpool Alisson fait figure de favori après avoir contribué au sacre des Reds en . Jan Oblak, Marc-Andre ter Stegen ou encore Hugo Lloris peuvent également postuler au titre.

The very first Yachine Trophy nominees list is out!



Alisson Becker🇧🇷@LFC



Manuel Neuer🇩🇪@FCBayern



Ederson 🇧🇷@ManCity



Andre Onana 🇨🇲@AFCAjax



Wojciech Szczesny🇵🇱@juventusfc#ballondor #yachinetrophy



(1/2) pic.twitter.com/ffJC3SfHcu