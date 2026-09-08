Dans un geste qui a suscité l'admiration des fans de football à travers le monde et qui a déjoué tous les pronostics, la star espagnole Lamine Yamal a créé une énorme surprise avant la cérémonie du Ballon d'Or, en annonçant son soutien total à son coéquipier du Barça, Pau Cubarsi, pour remporter le Trophée Kopa du meilleur jeune talent de l'année 2026.

Une story qui enflamme les réseaux sociaux

Yamal, grand favori pour remporter le trophée pour la deuxième année consécutive, a publié une « story » sur son compte officiel Instagram, dans laquelle il adresse un message direct à son coéquipier Cubarsi, qui le concurrence pour ce même trophée décerné par le magazine France Football.

Yamal a écrit dans son message : « Tu es le seul à le mériter », faisant clairement référence au fait que Cubarsi est le plus digne d'être sacré cette année, renonçant ainsi à ses propres chances au profit de son coéquipier et ami dans le vestiaire blaugrana.

https://www.instagram.com/lamineyamal/?hl=ar

L'esprit du Barça se révèle

Ce geste n'était pas un simple soutien passager, mais une véritable incarnation de l'esprit du Barça qui règne actuellement au sein de l'équipe sous la direction de Hansi Flick, où l'on privilégie l'intérêt du groupe et l'amitié, sur et en dehors du terrain, à la compétition individuelle.

Ce soutien intervient à un moment où le Trophée Kopa connaît une concurrence féroce réunissant 10 talents mondiaux, en tête desquels le Marocain Ayyoub Bouaddi et l'Algérien Ibrahim Maza. Yamal a toutefois tranché sa position dès le début et a annoncé que sa voix allait au jeune défenseur du Barça.

Le geste de Yamal a suscité un large écho sur les réseaux sociaux, où beaucoup l'ont considéré comme la preuve de la grande maturité dont fait preuve le jeune joueur malgré son jeune âge, et comme un message fort selon lequel le Barça ne possède pas qu'un simple talent, mais bien une famille.

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