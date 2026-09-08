Il n'est plus un simple talent prometteur, il est devenu un nom qui compte parmi les plus grandes distinctions mondiales. Dans un nouvel exploit pour le football marocain, algérien et arabe, Ayoub Bouaddi et Ibrahim Maza figurent en tête de la liste des candidats au Trophée Kopa du meilleur jeune joueur du monde pour l'année 2026, dans le cadre des Ballons d'Or.

Dans une liste historique marquée par une lutte sans précédent entre les meilleurs talents de la planète, le magazine France Football a dévoilé la liste finale élargie du Trophée Kopa 2026, dans le cadre des Ballons d'Or, avec une forte présence arabe portée par la star Bouaddi en tête d'affiche.

La liste des dix nommés

La liste finale rassemble 10 noms qui ont marqué la saison dans les plus grands championnats européens, et elle se présente comme suit :

Ayoub Bouaddi (Manchester City)

Pau Cubarsí (Barcelone)

Yan Diomandé (Real Madrid)

Kenan Yildiz (Juventus)

Lennart Karl (Bayern Munich)

Elye Junior Krupi (le talent français en plein essor)

Lamine Yamal (Barcelone)

Johan Manzambi (le talent suisse)

Ibrahim Maza (le talent algérien étincelant)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

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Duel maroco-algéro-espagnol

La compétition s'enflamme cette année entre trois écoles différentes. D'un côté, Bouaddi poursuit son éclat remarquable avec Manchester City pour porter les espoirs du football marocain et arabe ; de l'autre, Ibrahim Maza s'impose comme l'un des talents algériens les plus en vue en Europe, tandis que Lamine Yamal, vainqueur du trophée l'an dernier, reste le grand favori pour conserver son titre après une nouvelle saison exceptionnelle avec Barcelone.

La présence de Warren Zaïre-Emery, la star du Paris Saint-Germain, et d'Elye Junior Krupi ajoute par ailleurs un poids considérable à cette liste, dans l'une des éditions les plus relevées du Trophée Kopa de ces dernières années, réunissant des talents de 7 nationalités différentes et 7 clubs parmi les géants du Vieux Continent.

La présence de deux noms arabes dans la liste des dix premiers (Bouaddi et Maza) constitue un exploit historique qui confirme l'explosion des talents arabes dans le ciel du football mondial.